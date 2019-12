Sofia Geisler: Skal der være røgalarm i skolehjem og efterskoler?

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 17. december 2019 - 14:58

Der er ingen overblik over, hvor mange af de kollegier, efterskoler og skolehjem i Grønland har en røgalarm, der kan varsle beboerne om en eventuel brand.

Eftersom naalakkersuisoq for boliger, Karl Frederik Danielsen (S), har oplyst, at Naalakkersuisut vil indarbejde et krav i det kommende bygningsreglement om, at der skal sættes røgalarmer i kollegier, ønsker IA’s Sofia Geisler at vide, om kravet også vil gælde for skolehjem og efterskoler.

- Og hvornår vil Naalakkersuisut indføre krav ved lov, at der installeres røgalarmer i kollegier, efterskoler og skolehjem? lyder et af spørgsmålene.

- Det kan undre, at institutioner som kollegier, efterskoler og skolehjem fortsat ikke dækkes af lovgivningen, vedr. røgalarmer. Det er derfor på sin plads at Naalakkersuisut nu har bedt om at få røgalarmer på plads, i hvert fald for kollegieområdet, begrunder Sofia Geisler sit paragraf 37-spørgsmål.

Hvem har ansvaret?

Endvidere ønsker Sofia Geisler at vide, hvem det er, der skal stå til ansvar, hvis der udbryder en brand i et kollegium, hvor røgalarmen er løbet tør for batteri eller er på nogen måde blevet fjernet, og hvor derfor ikke er noget varselssystem.

- Det er derfor altgørende for trygheden og sikkerheden både for brugerne af og de ansvarlige for de nævnte institutioner, at Naalakkersuisut hurtigst muligt får lovgivningen på plads, lyder det.