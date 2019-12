Kollegiebrand: Krav om røgalarmer på vej

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 13. december 2019 - 12:06

Det sker efter det kom frem, at et kollegie i Sisimiut ikke havde røgalarmer. Beboerne i kollegiet kom ud af bygningen i sidste øjeblik, men fik røgforgiftning.

Sermitsiaq.AG har spurgt Naalakkersuisoq for boliger, Karl Frederik Danielsen (S) om bygningsreglementet vil opdateres, og i så fald hvornår denne skal ske.

- Det nye bygningsreglement er under udarbejdelse, hvor kravene omkring installering af røgalarmer tilsluttet til lysnettet for nye boliger, hoteller og kollegier bliver indarbejdet, lyder det fra Karl Frederik Danielsen i et skriftligt svar.

Naalakkersuisoq gør opmærksom på, at der undersøges, om der er lovhjemmel til at stille samme krav til eksisterende bygninger, da disse er opført under bygningsreglementet fra 2006.

Endvidere forklarer naalakkersuisoq for boliger, at det nye bygningsreglement vil træde i kraft, så snart forslaget har været i høring. Dette vil tidligst ske i 2020.

Anbefaling

Naalakkersuisoq gør i sit svar opmærksom på, at kommunalbestyrelserne ”kan stille krav til bygherren for at opnå tilfredsstillende tryghed mod brand, og mod brandspredning til andre omkringliggende bygninger” ifølge den gældende bygningsreglement.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen og Beredskabet kan anbefale bygherren om installering af røgalarmer, hvis de vurderes, at der bør installeres røgalarmer, varslingssystem og andet.

- Herudover kan jeg kun opfordre alle ejere og brugere af bygninger med sovepladser, at bygningerne gennemgås med henblik på tilfredsstillende tryghed og sikring mod brand, samt varsling herom, lyder det.

Mindre bygninger

I en pressemeddelelse oplyser han yderligere, at branden i Sisimiut skete i en mindre kollegiebygning. Ved mindre kollegier, hvor der er højst ti sovepladser stilles der for tiden ikke krav om installation af røgalarmer eller lignende varslingssystem.