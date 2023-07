Smugling: Tre personer anholdt på sejlbåd i Island

Merete Lindstrøm Fredag, 14. juli 2023 - 13:52

Den 24. juni har Islands politi i samarbejde med den islandske kystvagt anholdt tre personer, der var besætning på en sejlbåd, som ifølge politiet var på vej fra Danmark mod Grønland.

- Vi har anholdt tre personer, hvor de to var på båden og den tredje på stranden, da vi pågreb dem. De to er grønlandske, mens den sidste er dansk, fortæller efterforskningsleder Grímur Grímsson til Sermitsiaq.AG.

Personerne har været fremstillet i grundlovsforhør og er foreløbigt tilbageholdt til 1. august.

De er sigtet for smugling af euforiserende stoffer, som i dette tilfælde er hash. Eterforskningslederen vil dog ikke fortælle præcis hvor meget der er tale om.

- Der er tale om en hel del. Det er en betydelig mængde, og vi efterforsker stadig sagen. siger Grímur Grímsson.

En meget betydelig del er også før blevet fundet ombord på et sejlskib. Tilbage i 2009 blev der fundet 118 kilo hash gemt under dæk på et sejlskib syd for Qaqortoq. Hashen var blandt andet blevet gemt i seks trykflasker med13 kilo hash i hver.

Har vagt bekymring før

SIden fundet i 2009 har det med jævne mellemrum været en bekymring bland politikere her i landet at trafikken af sejlskibe er ukontrolleret og dermed giver mulighed for indsmugling af blandt andet ulovlige stoffer.

Blandt andet har der været flere §37 spørgsmål om, hvis ansvar det er at kontrollere sejlbåde, og hvordan det foregår.

Det fremgår af svar, at det er skattestyrelsen som udfører toldkontrol med skibe omkring Grønland, men at skattestyrelsen ikke har adgang til fartøjer og derfor udfører kontrollen på land.

Det er også oplyst, at skattestyrelsen har indgået samarbejde med Tusass og Arktisk Kommando om opgaven.