Smitte i Narsaq påvirker ikke valget

En smittet person lokalt vil ikke have nogen konsekvenser for valg til kommune og Inatsisartut. Det forklarer landslæge Henrik L. Hansen.

- Det vil umiddelbart ikke påvirke valget, da det jo også er lovligt at afholde politiske møder i henhold til bekendtgørelse om forsamlinger, lyder det fra Henrik L. Hansen.

Det betyder, at valg til kommune og Inatsisartut kan afvikles normalt, hvis smitten kun er indskrænket til en person.

Valgnævnet i Selvstyrets indenrigsafdeling har i februar oplyst om, at en eventuelt smitteudbrud kan påvirke valgene i sådan grad, at valgene kan blive afviklet over flere dage. Her tales der om smitte blandt borgere.

Ikke aktuelt med tre dages valg

En person, der er indrejst fra Danmark til Narsaq blev fundet positiv for Covid-19 ved test efter indrejse. Personen har været i direkte kontakt med Det Grønlandske Patienthjem, hvor der har været flere smittede den senere tid.

Indenrigsafdelingen under Selvstyret har den 22. februar meddelt, at en forlænget afvikling af valgene kan komme på tale ved aktiv, lokal smittespredning af covid-19. På bosteder, hvor der er over 200 stemmeberettige som Narsaq vil valget kunne afvikles over tre dage, hvis der er påvist lokal smittespredning senest den 1. april.

- Men det er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt at gøre sig overvejelser om at forlænge valget, siger landslægen.

I et tilfælde, hvor en forlænge af valg kunne vurderes nødvendig for at undgå smittespredning, skal landslægeembedet være med til at afgøre dette. Henrik L. Hansen forklarer, at det altid vil være ud fra en konkret vurdering, og at det er valgnævnet i indenrigsafdelingen, der tager initiativ til at afgøre eventuelle tiltag.