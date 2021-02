Coronasmitte kan forlænge valget

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 22. februar 2021 - 14:02

Befolkningen kan ende med at få mulighed for at stemme i to eller tre dage, hvis der opstår coronasmitte lokalt senest fem dage før valgdagen.

Hvis der senest den 1. april er konstateret et aktivt udbrud af coronasmitte lokalt, kan valg til kommuner og Inatsisartut ske over to eller tre dage i stedet for en enkelt. Det har Indenrigsafdelingen under Selvstyret oplyst til samtlige kommuner i dag, fremgår det i Avannaata Kommunias hjemmeside.

- Hvis der i et bosted senest torsdag den 1. april 2021 af sundhedsmyndighederne er konstateret et aktivt udbrud af corona-smitte, skal valghandlingen efter afgørelse fra Landslægeembedet udfoldes over flere dage, lyder det.

To og tre valgdage

Ved et lokalt coronaudbrud er der nogen retningslinjer, som kommuner skal følge. I bosteder, hvor der er færre end 200 stemmeberettige skal valghandlingen foregå over to dage, som skal være mandag den 5. april og tirsdag den 6. april.

I bosteder, hvor der er mere end 200 stemmeberettige skal valget foregå over tre dage, som skal være søndag den 4. april, mandag den 5. april og tirsdag den 6. april.

- Sekretariatet for Valgnævnet bemyndiges til at instruere kommunerne i, hvordan valg over flere dage gennemføres i praksis, lyder det.

Normal valgdag forberedes

Valgnævnet oplyser i skrivelsen til kommunerne, at valgdagen også kan afholdes på den ene dag, 6. april, hvis der først konstateres coronasmitte efter 1. april:

- Hvis der af sundhedsmyndighederne i et bosted den 2., 3., 4., 5. eller 6. april konstateres et udbrud af corona-smitte, skal valghandlingen gennemføres alene på valgdagen den 6. april 2021, med mindre Valgnævnet i samråd med Landslægeembedet inden valgdagen træffer en anden afgørelse.