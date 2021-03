Corona: En person er smittet i Narsaq

Merete Lindstrøm Onsdag, 03. marts 2021 - 13:04

En person, der er indrejst fra Danmark til Narsaq, er fundet positiv for Covid-19 ved test efter indrejse. Personen indrejste tirsdag den 23. februar. Det oplyser Selvtsyret i en pressemeddelelse.

Personen har overholdt sin karantæne, oplyser coronastaben til Sermitsiaq.AG.

Personen har været i direkte kontakt med Det Grønlandske Patienthjem.

Landslægeembedet beder alle i Narsaq om at være ekstra opmærksomme på at overholde alle forholdsregler, som kan nedsætte risikoen for smittespredning den kommende tid.

Sidste gang, der blev undet smitte i landet, var den 14. januar i Uummannaq.

Smitteopsporing i gang

Der er iværksat fuld smitteopsporing af alle kontakter under rejsen og i Narsaq. Smitteopsporingen udføres af politiet i samarbejde med landslægeembedet.

Medarbejdere fra corona-sekretariatet vil i løbet af i dag kontakte alle relevante personer, der er blevet sat i karantæne og informere dem nærmere om varigheden af karantænen og muligheder for at blive testet, oplyser Selvstyret.

Landslægeembedet anmoder alle indrejsende, som har opholdt sig på Det Grønlandske Patienthjem, om at være særligt opmærksomme på, om de oplever symptomer og endvidere at lade sig blive testet på 5. dagen efter indrejse. Herudover skal de være ekstra opmærksomme på forholdsreglerne om at holde afstand, god håndhygiejne osv.