Person smittet med coronavirus fundet i Uummannaq

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 14. januar 2021 - 09:59

En person, der er smittet med coronavirus er fundet i Uummannaq. Det oplyser Selvstyret.

- En person indrejst fra Danmark til Uummannaq er fundet positiv ved testning syv dage efter indrejse. Der er iværksat fuld smitteopsporing af alle kontakter under rejsen og i Uummannaq. Smitteopsporingen udføres af politiet i samarbejde med landslægeembedet, oplyses det.

Det oplyses ikke, om vedkommende har været i karantæne efter indrejse.

Lav smitterisiko

Alle relevante kontakter er fundet og orienteret om at gå i karantæne.

Smitterisikoen med coronavirus vurderes at være lav.

Medarbejdere fra corona-sekretariatet vil i løbet af i dag kontakte alle i karantæne og informere dem nærmere om varighed af karantæne og muligheder for at blive testet, oplyses det.

- Der kommer i den kommende tid et stort antal rejsende til Grønland. Der vil være en betydelig sandsynlighed for, at der kommer flere smittede hertil i den periode. Der vil i resten af januar 2021 være en betydelig øget risiko for smittespredning i Grønland, skriver Selvstyret.

Alle anbefales derfor i den kommende tid at være ekstra opmærksomme på at overholde alle forholdsregler som kan nedsætte risikoen for smittespredning: