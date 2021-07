Smitte blandt få vaccinerede borgere

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. juli 2021 - 12:46

En smittet i Upernavik blev opdaget torsdag, og myndighederne er nu i gang med at smittespore og skal teste nærkontakter til den smittede de kommende dage. Henover weekenden skal borgere i Tasiusaq testes for smitte, da den smittede har opholdt sig i bygden op til sin sygdom.

Fredag blev det oplyst, at endnu en smittet sandsynligvis er smittet i Upernavik for sidenhen at have rejst til Nuuk. Derfor er flere passagerer på tre afgange opfordret til karantæne og test.

Det foruroligende er, at myndighederne endnu ikke ved, hvordan smitten er kommet ti byen.

- På nuværende tidspunkt kender vi ikke oprindelsen for smitten, oplyste coronastaben i går eftermiddag.

Lav tilslutning

Myndighederne har tidligere udtrykt bekymring omkring den lave tilslutning til vaccinen mod coronavirus i Upernavik distriktet.

Tal fra regionssygehuset i Avannaa viser, at hver femte borger over 18 år i Upernavik og hver tredje borger over 18 år i Tasiusaq ikke er vaccineret endnu.

Således har 20,8 procent af den voksne befolkning i Upernavik og 32,8 procent af den voksne befolkning i Tasiusaq endnu ikke modtaget tilbud om vaccine.

Og det er ikke lige til at skulle få vaccinen, hvis man alligevel ønsker at blive vaccineret.

- Det er altid mest effektivt at komme til vaccination, når tilbuddet er der. Alle dem, som ikke benytter tilbuddet, men vil have vaccination senere, når det passer dem, gør, at vi skal bruge ekstra mange ressourcer på at få vacciner frem, finde folk til at give dem og holde øje med folk. Det går selvfølgelig fra noget andet – altså de syge, som vi meget gerne vil tage os af og hjælpe, oplyser Peter Vedsted, regionslæge i Avannaata Kommunia til Sermitsiaq.AG.

Ekstra vaccinationsdage

Sundhedsvæsenet har i midten af juni lavet skærskilt vaccinationsdage i Upernavik og dets bygder på grund af den lave tilslutning fra borgerne. Peter Vedsted oplyser, at omkring 180 benyttede sig af det ekstra tilbud i Upernavik.

Der er i alt 838 borgere over 18 år i Upernavik, mens der bor 180 borgere over 18 år i Tasiusaq.

Sundhedsvæsenet arbejder på åbne vaccinationsprogrammer for alle byer i Grønland, så flest muligt igen kan få tilbudt vaccine mod coronavirus. Når vaccinationsprogrammet er klar, vil det blive meldt ud på coronastabens hjemmeside.