Flere nye smittede - flypassagerer skal i karantæne

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. juli 2021 - 11:14

Der er fundet tre nye smittede ved torsdagens test i Nuuk. To af de tre nye smittede er nære kontakter til personer, der i forvejen var konstateret smittede. De var allerede i isolation, da de blev syge, oplyser coronasekretariatet i en pressemeddelelse.

- Den tredje nye smittede er højst sandsynligt blevet smittet i Upernavik. Coronasekretariatet er i gang med at kontakte alle nære kontakter til den smittede, oplyser coronasekretariatet.

Torsdag eftermiddag blev der konstateret en smittet i Upernavik. Myndighederne kender endnu ikke smittens oprindelse.

- Politiet har torsdag aften lavet smitteopsporing. Smitteopsporingen har vist, at den smittede har rejst fra Upernavik til Nuuk i smitteperioden, før vedkommende blev klar over smitten. Alle passagerer på de nedenfor nævnte flyafgange opfordres derfor til at gå i hjemmekarantæne og lade sig teste 7 dage efter udsættelse for smitte - eller før, hvis de får symptomer.

Tre flyafgange skal tjekkes

Da den smittede, der sandsynligvis blev smittet nu befinder sig i Nuuk, betyder det, at vedkommendes medpassagerer under rejsen skal gå i karantæne og sørge for at blive testet.

Det gælder disse afgange:

20/7-2021 GL 205 fra Upernavik til Ilulissat

21/7-2021 GL 571 fra Ilulissat til Kangerlussuaq

21/7-2021 GL 227 fra Kangerlussuaq til Nuuk

- Alle nære kontakter skal være særligt opmærksomme på, om de får symptomer på Covid-19, til og med 14 dage efter, de har være i kontakt med den smittede person. Man skal fortsat udvise forsigtighed og være opmærksom på symptomer, selvom ens test på 7. dagen er negativ, oplyser coronasekretariatet.

Alle borgere opfordres til at begrænse deres kontakt til andre, og holde antallet af nære kontakterne til så få som muligt.

Samtidig bedes borgere om at huske disse råd: