Lav tilslutning til vaccine bekymrer

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 12. juni 2021 - 09:37

Der er meget lav tilslutning til vaccinationsprogrammet i Upernavik distrikt. Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Der tegner sig et billede af, at det måske endnu engang skyldes falske rygter på de sociale medier, oplyser Selvstyret.

Sundhedspersonalet, der vaccinerer ude på kysten oplever fortsat borgere, der udviser skepsis omkring vaccinen. De falske rygter drejer sig om billeder af skeer, som sidder fast på armen og udokumenterede påstande om, at man for eksempel bliver mere magnetisk ved vaccination.

- Disse falske påstande og rygter kan få uhensigtsmæssige store konsekvenser for vores genåbningsplan, den generelle befolkningssundhed og i værste fald, så kan det få menneskelige konsekvenser, lyder det.

På nuværende tidspunkt er der fire, der er smittet med Covid-19, mens en er indlagt.

Nyt vaccinationsprogram

På baggrund af den lave tilslutning har myndighederne valgt at lave et særskilt vaccinationsprogram for Upernavik og distriktet, så flere kan modtage tilbud om vaccine.

Selvstyret opfordrer til, at borgere takker ja til vaccinen.

- Det er for at beskytte os selv, at vi takker ja til vaccinen- men den største fordel er, at vi også beskytter vores nærmeste og dem vi elsker, lyder opfordringen.

Program for Upernavik:

11. juni Innaarsuit

12. juni Upernavik

12. juni Naajaat

12. juni Aappilattoq

13. juni Kangersuatsiaq

13. juni Upernavik Kujalleq