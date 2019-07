Skatteydere kan ende med at skulle betale for efterladte fiskere

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 11. juli 2019 - 11:44

Kommuneqarfik Sermersooq er i fuld gang med at undersøge de unges økonomiske formåen til selv at betale for deres hjemrejse.

- Den første nat sov de unge fiskere under åben himmel. Derfor stillede vi en akut bolig til rådighed for dem, oplyser fagkonsulent i socialforvaltningen i Tasiilaq Kurt Rokholm Petersen til Sermitsiaq.AG.

Arbejder på højtryk

- Vi undersøger sagen på højtryk for at finde ud af, hvad vi kan og må i forhold til gældende lovgivning, oplyser fagkonsulenten, der ikke vil gå i detaljer i sagen, da han er pålagt tavshedspligt.

Fagchef for Myndighedsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, Cecilie Victoria Schierbeck, oplyser, at det er en vanskelig vurdering, som kommunen er pålagt.

- Vi ønsker jo ikke, at det skal udvikle sig til, at folk blot bestiller en enkeltbillet i forventning om, at kommunen så vil sørge for hjemrejsen, siger fagchefen inden for Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked til Sermitsiaq.AG.

Knivskarp vurdering

- Af den grund er det vigtigt, at vi går ind og vurderer for hver enkelt, om vedkommende selv er i stand til at betale for sin hjemrejse. Det er endnu uafklaret, hvorvidt vi har hjemmel til at betale for hjemrejsen, oplyser Cecilie Victoria Schierbeck, der erkender, at omkostningerne i sidste ende kan ende hos skatteyderne.

I den aktuelle sag blev de unge fiskere fra Qaqortoq smidt af trawleren ”Narluneq” i Tasiilaq mod deres vilje, lyder forklaringen fra Boas Stephensen, som Sermitsiaq.AG har talt med.

Trawleren er ejet af Iluliaq Seafood, som er kontrolleret af Kim Høegh-Dam. Skipperen ombord på trawleren, Simon Zachariasson, har afvist de unges forklaring og oplyst, at de unge selv bad om at blive sat af, men senere fortrød.

Lignende sag

- Vi har tidligere måttet sørge for, at en ung Nuuk-fisker fik betalt for sin hjemrejse, fordi han pludselig var smidt af en trawler og stod uden penge på lommen. Det var tilbage i december 2018, oplyser Cecilie Victoria Schierbeck.

Sermitsiaq.AG erfarer fra andre kilder, at sagen fra december også gjaldt det selskab, som Kim Høegh-Dam kontrollerer.