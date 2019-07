Skipper: De unge lyver

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. juli 2019 - 11:16

Påstand står i den grad mod påstand mellem de fire unge mænd og den ansvarlige skipper på trawleren ”Narluneq”, Simon Zachariassen, som det er lykkedes at tale med for Sermitsiaq.AG.

De fire unge mænd har oplyst til Sermitsiaq.AG, at de mod deres vilje blev smidt af trawleren og sat i land i Tasiilaq. Den udlægning afviser skipperen på det kraftigste.

- Da en talsmand for dem kom op til mig og fortalte, at de ønskede at blive sat af, forklarede jeg dem, at det var på deres eget ansvar, oplyser Simon Zachariassen til Sermitsiaq.AG.

Afviste at hente dem igen

- Jeg understregede ganske tydeligt, at jeg ikke ville hente dem igen, hvis de fortrød. De ringede flere gange til mig for at få lov til at komme ombord igen, men det havde jeg jo fortalt dem, at jeg ikke ville, forklarer skipperen.

Han har ikke meget til overs for de fire tidligere besætningsmedlemmer, som efter hans mening ”lyver” og er ”en flok banditter”.

Simon Zachariassen er af den opfattelse, at de unge troede, at de blot kunne få kommunen til at betale en hjemrejsebillet til den by, hvor de kom fra.

Uduelige

- Man får jo ikke meget ud af fiske, hvis man ikke har en besætning ombord. Men de var uduelige, forklarer Simon Zachariassen.