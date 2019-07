Høegh-Dam-besætning efterladt i Tasiilaq

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 09. juli 2019 - 09:38

12 dage.

Så længe er der gået, siden seks unge mænd og en kvinde blev tvunget fra en trawler og sendt i land i Tasiilaq den 27. juni.

De første par nætter måtte de sove udenfor, men bor nu midlertidigt i et tomt hus, efter at kommunen kom dem til hjælp.

Tre af dem er rejst videre. De resterende fire mænd står nu uden penge, mad og langt væk fra familie og venner.

Deres skæbne var, at de havde været besætningsmedlemmer på trawleren “Narluneq”, der var på fiskeri efter hellefisk på østkysten.

- Vi kendte ingen her i Tasiilaq. Vi har dog fået et par venner, og dem tigger vi om mad engang imellem. Udover lidt brød og yum-yum-nudler, så har vi ikke spist noget siden i går, fortæller en af besætningsmedlemmerne, Boas Stephensen, til Sermitisiaq.AG.

Konflikt ombord

Forklaringen på, at de unge blev hevet af trawleren, hersker der tvivl om alt efter, om man hører de unge mænds udlægning eller Kim Høegh-Dams, der ejer trawleren “Narluneq”.

De unge mænd fortæller, at der om bord på trawleren opstod en konflikt mellem kokken og de andre besætningsmedlemmer fra Spanien og Færøerne. Kokken og hendes mand ville sættes på land ved den nærmeste by. De fem andre grønlandske besætningsmedlemmer ville såmænd også gerne i land, men under den betingelse, at det skete på Vestkysten.

Alligevel blev de efterladt i Tasiilaq. Uden løn. Uden billet til at kunne rejse hjem til Qaqortoq, hvor de kom fra.

- Vi blev efterladt uden noget som helst. Vi har ikke fået løn. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og ejeren af trawleren siger bare, at vi bad om at komme i land, fortæller Boas Stephensen, der kommer fra Qaqortoq.

Ingen fisk at fange

Boas Stephensen havde sammen med flere andre unge mænd fået et tilbud om at blive besætningsmedlem på trawleren “Narluneq”. Derfor valgte han at sige sit job op, og tog til Nuuk for at arbejde for Kim Høegh-Dam.

I Nuuk brugte de en uge på at gøre trawleren i stand, før de stævnede ud af havnen og satte kursen sydover mod Østgrønland. De skulle fiske efter hellefisk.

- Vi fangede intet. Vi blev sejlet hen til et område, hvor der ingen fisk var. Vi fangede seks hellefisk under hele turen, fortæller han.

De fire tidligere besætningsmedlemmer, Boas Stephensen, Nuka-Frederik Jakobsen, Emanuel Knudsen og Jakob Poulsen bor nu i et tomt hus, som kommunen har givet adgang til. Engang imellem får de mad af borgere i Tasiilaq. Men Boas Stephensen siger, at det selvfølgelig ikke er ideelt på længere sigt.

- Vi er så taknemlige for den hjælp, vi får her. Men vi kan jo ikke blive her for altid, siger han og understreger, at de overvejer at politianmelde trawlerens ejer.

Afviser anklager

Det er lykkedes Sermitsiaq.AG at få kontakt til trawler-ejeren Kim Høegh-Dam.

Han siger yderst kortfattet, at anklagerne ikke har noget på sig, og at det ikke er rigtigt, at besætningsmedlemmerne er efterladt i Østgrønland.

- De indvilgede selv om at komme i land i Tasiilaq. De blev ikke tvunget. De havde nok regnet med, at de ville få en god ferie i Tasiilaq. Og lige så snart vi får timesedlerne, så skal de nok få løn, oplyser Kim Høegh-Dam, der herefter ikke har tid til at besvare flere spørgsmål.