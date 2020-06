Siumuts landsmøde udskudt

Merete Lindstrøm Mandag, 22. juni 2020 - 11:51

Efter at en del af Siumuts lokalafdelinger har meldt ud, at de er imod et digitalt landsmøde med formandsvalg, uden politiske drøftelser, har partiets hovedbestyrelse i weekenden holdt møde med repræsentanter fra lokalforeningerne.

Hovedbestyrelse og lokalforeninger blev på mødet enige om at arbejde på en ny løsning om at holde et landsmøde, hvor de delegerede deltager ved fysisk fremmøde.

Det betyder, at den oprindelige dagsorden er sat i spil igen, så der ved landsmødet skal foretages valg til formandspost og bestyrelse samt debatteres, hvilken retning partiet skal følge politisk de kommende år.

Nu skal det undersøges, hvor og hvordan mødet kan afholdes i forhold til de forskellige restriktioner, der er på grund af coronasituationen.

Efter den oprindelige plan skulle landsmødet afholdes i Ilulissat d. 8.-10. Juli med deltagelse af 65 delegerede.

I slutningen af maj meldte Siumuts hovedbestyrelse ud, at landsmødet blev droppet, og at partiet i stedet ville afholde et digitalt landsmøde d. 10. juli. Men den beslutning mødte voldsom modstand i lokalforeningerne i blandt andet Sisimiut, Ilulissat, Nuuk og Uummannaq, fordi de mener, at et formandsvalg ikke kan stå alene uden de politiske drøftelser, om hvor partiet skal bevæge sig hen.

Nu arbejdes der på en ny plan, som ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger meldes ud i den kommende uge.