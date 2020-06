Siumut Uummannaq: Udskyd formandsvalget

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 19. juni 2020 - 10:00

Lokalafdeling for Siumut i Uummannaq er ikke enig i partiets hovedbestyrelses beslutning om at dele formandsvalg og de politiske drøftelser ud på flere møder:

- Det giver ikke mening, at vi stemmer på en formand nu og først drøfter partiets politik til næste år. Debat og valg bør hænge sammen, så vi kan danne overblik over, hvilke emner formandskandidaterne vil arbejde for, siger Johannes Mathiassen til Sermitsiaq.AG.

Lokalafdelingen slutter sig dermed til flere andre lokalafdelinger for Siumut, der ønsker formandsvalget rykket til efteråret, så det kan holdes med fysisk fremmøde, hvis coronasituationen tillader det.

Den oprindelig plan var, at 65 delegerede skulle mødes og holde tre dages landsmøde i Ilulissat i starten af juli. På grund af coronasituationen har hovedbestyrelsen dog valgt at rykke formandsvalget til Nuuk i en begrænset fysisk form, hvor delegerede må følge med over telefonlinjen eller onlineforbindelse.

I den forbindelse har man valgt at udskyde debaten om partiets politik til næste år.

Flyt valget

Den nye bestyrelse i Siumut Uummannaqs næste opgave er at tage stilling til, hvilken af de formandskandidater, deres delegerede skal støtte. Indtil videre har Vivian Motzfeldt, Erik Jensen og Kim Kielsen meldt ud, at de stiller op formandsvalget den 10. juli.

Flere lokalafdelinger har anmodet om at flytte formandsvalget til september i Nuuk. De ser gerne, at formandsvalget falder sammen med drøftelser om partiets politik.

- Vi ønsker som andre lokalafdelinger, at formandsvalget og de politiske drøftelser slås sammen og gennemføres den 12. september i Nuuk. Der må vi antage, at større forsamlinger vil være mulige, slutter Johannes Mathiassen.

Lokalafdelingerne er blevet inviteret af hovedbestyrelsen til et digitalt møde denne weekend, hvor en eventuelt flytning af landsmøde vil blive drøftet.