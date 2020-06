Siumuts lokalafdelinger kræver landsmødet udskudt

Merete Lindstrøm Onsdag, 17. juni 2020 - 17:45

Efter planen skulle Siumut afholde landsmøde for 65 delegerede i Ilulissat d. 8.-10. juli. Her skulle der vælges ny formand, bestyrelse og tales om partiets politiske målsætninger de kommende år.

Men nu er mødet rykket til Nuuk i en begrænset fysisk form d. 10. juli. På dagsordenen er valg til formand og hovedbestyrelse, mens debatoplægget om partiets målsætninger for de kommende år er udskudt til sommeren 2021. Men det er flere lokalformænd imod.

Blandt dem er formanden for Siumuts lokalafdeling i Ilulissat, Jørgen Kristensen.



- Vi har bedt hovedbestyrelsen om at udskyde landsmødet til efteråret, da vi mener, at den politiske linje og valget af formand for partiet skal ske på et og samme møde. Desuden mener vi ikke, at et digitalt landsmøde er optimalt, siger han til Sermitsiaq.AG

Ny formand mod digitalt møde

Også i Nuuk er der sendt bud til hovedbestyrelsen om at revurderer situationen.

- Siumut Nuuk har opfordret hovedbestyrelsen til, at landsmødet udskydes, til det kan holdes fysisk. Vi vil gerne have at lokalafdelingerne bliver taget med på råd, om hvordan det skal ske, siger den nyvalgte formand for Siumut Nuuk, Inga Dora G. Markussen.

Og i Sisimiut er der opbakning til den holdning.

- Vi har rettet henvendelse til hovedbestyrelsen om at udskyde mødet til efteråret, for vi er ikke enige i, at mødet skal holdes digitalt, siger formand for lokalafdelingen, Erik Jensen.

Politik og formandsvalg hænger sammen

-Vi vil gerne mødes med alle repræsentanter fysisk og snakke politik. Det synes vi ikke, vi kan gøre på telefonmøde, siger han.

I Ilulissat, er man også betænkelige ved at adskille snak om politik fra formandsvalget.

- Hvis man vælger en ny formand nu og først senere hen skal tale om, hvilken politik partiet skal føre, kan der ske en uoverensstemmelse, siger Jørgen Kristensen.

Onsdag har lokalformændende modtaget en invitation til et digitalt møde med hovedbestyrelsen, hvor afholdelse af landsmødet skal drøftes.