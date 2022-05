Siumut vil vurdere ny borgmester: Kan vedkommende rydde op?

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. maj 2022 - 07:46

- Det overrasker mig ikke, at udfaldet er det. Det vælter jo ud af skabene med skeletter, siger Inga Dora G. Markussen (S), gruppeformand for Siumut i kommunalbestyrelsen i Sermersooq.

Politikeren reagerer på, at Charlotte Ludvigsen (IA) har besluttet at trække sig som borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq.



Siumut-gruppen har været en hård kritiker af borgmesteren, da gruppen mener, at borgmesteren har svigtet sin rolle i forhold til at styre kommunen og dens forvaltning. På et møde i november sidste år opfordrede Siumut også borgmesteren til at trække sig.

Demokraatits gruppe i kommunalbestyrelsen har også tidligere opfordret borgmesteren til at trække sig, og Justus Hansen er tilfreds med, at det nu er sket.

- Skulle ikke undre mig om der kommer mere

- Det er positivt, at hun har taget den beslutning. Det vælter jo ud af skabene med skeletter, og det skulle ikke undre mig, hvis der kommer mere, siger Justus Hansen.

Demokraatit har især været utilfredse med, at Charlotte Ludvigsen har godkendt et lån til boligselskabet Iserit på 20 millioner kroner.

Og udmeldingen om borgmesterens exit kom samme dag, som Kommuneqarfik Sermersooq offentliggjorde en nyhed om en lignende sag. Denne gang er det problemer med et køb af en asfaltfabrik til 20 millioner kroner - et køb der ikke er politisk behandlet, og som heller ikke er finansieret.



På et møde mandag eftermiddag skal kommunens økonomiudvalg tage stilling til sagen, men forvaltningen vurderer, at kommunen allerede er bundet af den kontrakt, som er indgået. Så politikerne har tilsyneladende ikke andre valgmuligheder end at finde de omkring 12 millioner kroner, der mangler til købet.

- Man har gjort hvad man ville

Inga Dora G. Markussen mener, at sagen er endnu et eksempel på en forvaltning, som har gjort, hvad den ville:



- Det er en skandale, og det viser manglende dømmekraft, og at man har fået lov til gøre, hvad man vil.

- Jeg har kigget på sagsfremstillingen, og den giver det indtryk, at man lige har fået en god ide med at købe en fabrik, og så har man gjort det uden og den rette behandling og nærmest kørt kommunen som en privat virksomhed, siger Inga Dora G. Markussen.

Justus Hansen siger, at det understøtter partiets vurdering af, at borgmesteren burde have trukket sig tidligere.

Ny borgmester?

- Så kunne man have meldt klart ud fra starten. Det er et stort oprydningsarbejde, og der skal bruges lang tid på det. Vi har krævet, at det skal ske i tæt samarbejde med Naalakkersuisut, siger Justus Hansen.

Inga Dora G. Markussen ser nu frem til at få at vide, hvem Inuit Ataqatigiit og Naleraq vælger som ny borgmester:



- Der er masser af oprydningsarbejde, der venter, og så bliver det spændende at se, om den nye borgmester kan løfte den opgave og rydde op, siger hun.



Spørgsmål: Vil Siumut arbejde sammen med den kommende IA-borgmester?



- Det kommer an på, om det er én, vi mener, der kan rydde op. Vi er normalt med til at samarbejde, og vi har jo blandt andet også lavet budgetforlig med Inuit Ataqatigiit, men vi har været uenige med hensyn til boligsagen, siger Inga Dora G. Markussen.

Justus klar til ny koalition

Politikeren vil dog ikke gå i nærmere detaljer, før IA har præsenteret deres nye borgmester.

Hos Demokraatit er tonen en anden. Justus Hansen er klar til at indgå i en ny koalition uagtet, hvem der bliver ny borgmester:

- Det har vi sagt. Alle andre end Charlotte Ludvigsen, siger han.

Kigger man på valgresultatet fra kommunalvalget sidste år, så var det Juaaka Lyberth, der fik næstflest stemmer i IA-gruppen. Derefter kommer Uju Petersen.

Charlotte Ludvigsen har meddelt, at IA og Naleraq vil melde ud snarest om, hvem der skal afløse hende. Charlotte Ludvigsen sidder som borgmester til den 15. juni.