Hurtig nedtælling: Ny borgmester på vej

Lørdag, 28. maj 2022 - 07:52

Der kan menes meget om Kommuneqarfik Sermersooq. Men ét er sikkert. Der venter den nye borgmester en omfattende oprydningsopgave med at genskabe tilliden til, at det øverste politiske niveau kan drive hovedstadskommunen efter bogen.

- Problemerne har stået i kø længe, og Charlotte Ludvigsen tager en logisk konsekvens, når hun forlader borgmesterkontoret. Det burde hun allerede have gjort for længe siden, sige Christian Schultz-Lorentzen, chefredaktør på AG og politisk kommentator.

- Pressemeddelelsen om Charlotte Ludvigsens borgmester-exit - efter blot to år på posten - røg næppe tilfældigt ind på redaktionernes mailbokse fredag efter normal arbejdstid.

”Jeg kan ikke stå i spidsen for at gennemføre vores politik i kommunen, hvis der ikke er tillid til mig”, skriver Charlotte Ludvigsen, der oplyser, at hun gerne vil have arbejdsro de næste dage og derfor ikke står til rådighed overfor pressen.

Demokraatit er smuttet i svinget

Charlotte Ludvigsen, som afløste Asii Chemnitz Narup, da hun efter 10 år på posten valgte at trække sig, har længe været under hård beskydning.

Kommuneqarfik Sermersooq har især været ramt af en boligpraksis, der har ført til voldsom kritik fra Tilsynsrådet. Det fik Demokraterne til at forlade koalitionen, da Charlotte Ludvigsen nægtede at forlade borgmesterposten.

En tilsvarende kritik blev fremført af Siumut, der politisk har været bannerfører i kulegravningen af forholdene omkring kommunens langtidslejekontrakter af boliger med private virksomheder.

Naturligt udfald på sagen

Dertil kommer to sager om lån og køb til sammenlagt 40 millioner kroner, som ikke har været behandlet og godkendt i kommunens udvalg.

- I lighed med Asii Chemnitz Narup anfører Charlotte Ludvigsen, at hun ikke har ført sig tilstrækkeligt godt rådgivet af kommunens embedsfolk. Det rykker naturligvis ikke ved, at borgmesteren har det øverste ansvar, så det er naturligt, at hun smider håndklædet i ringen. Der er behov for at få visket tavlen ren. Der er ganske enkelt for mange lig i lasten. Der kan komme flere til, og vi er allerede på et niveau, hvor vi taler om en af de største kommunale skandaler i nyere tid, siger Christian Schultz-Lorentzen.

Hvem der bliver ny borgmester for kommunens knap 24.000 borgere ventes med spænding.

- Inge Olsvig Brandt, der til daglig er sekretariatsleder af Ligestillingsrådet, kunne være et bud. Hun har erfaring med ledelse. Det er vigtigt. Ikke mindst i den situation kommunen står i netop nu. En anden mulighed er Uju Petersen, der i sin tid stillede op mod Charlotte Ludvigsen i kampen om borgmesterposten, efter at Asii Chemnitz Narup havde trukket sig, siger Christian Schultz-Lorentzen.