Charlotte Ludvigsen: Derfor går jeg

Fredag, 27. maj 2022

Efter gentagne opfordringer fra Inga Dora Markussen og resten af Siumut-gruppen, samt Demokraatit i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq vælger borgmester Charlotte Ludvigsen nu at trække sig.

Det sker efter længere tids tumult i kommunen vedrørende blandt andet kommunens metode for udlejning af lejeboliger og forskellige tvivlsomme beslutninger, der er taget i administrationen omkring indgåelse af lejekontrakter, byggerier med mere.

- For mig har de politiske forandringer vi skaber, for at gøre folks liv bedre altid været hovedpointen med politik. Det vil det fortsat være, skriver den afgående borgmester.

Kan ikke garantere at der ikke kommer flere sager frem

Hun understreger at hun ikke vil blive i borgmesterstolen for enhver pris.

- En person må aldrig blive større og vigtigere end den politik vi i IA hver dag kæmper for. Jeg vælger derfor at trække mig som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq fra den 15. Juni 2022, for at vi kan holde fast i det momentum for politiske resultater vi er i, lyder det fra Charlotte Ludvigsen.

- Sagerne i Kommuneqarfik Sermersooq er komplicerede og problemfyldte, og jeg kan ikke stå i spidsen for at gennemføre vores politik i kommunen, hvis der er ikke tillid til mig.

Siden sidste sommer har Charlotte Ludvigsen ifølge hende selv arbejdet hårdt på at rydde op i kommunens sager.

- Der kommet flere sager frem og jeg kan ikke afvise, at der kommer flere. Men jeg skal ikke ansvarliggøres på noget, som jeg ikke har gjort eller beskyldes for lovovertrædelser som jeg ikke har gjort, påpeger den afgående borgmester.

Har nået grænsen

- Jeg har nået en personlig grænse for hvad jeg vil, og kan stå personligt model til. Jeg beklager, at jeg har lavet disse fejl i 2020. Lad os anerkende at året 2020 var heller ikke et normalt år.

- Jeg må erfare, at fagligt stærk og redelig rådgivning er vigtig og må i bagklogskabens irriterende klare lys nok også konstatere, at det savnede jeg fra forhenværende kommunaldirektør.

- IAs gruppe i kommunalbestyrelsen vil, sammen med vores samarbejdspartner Naleraq, snarest komme med en pressemeddelelse om min efterfølger, slutter Charlotte Ludvigsen.