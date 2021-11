Demokraatit: Charlotte Ludvigsen bør trække sig

Kassaaluk Kristensen Søndag, 21. november 2021 - 15:06

Samarbejdet i Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse går ellers godt. Men nu har Demokraatit med deres to mandater i kommunen ikke længere tillid til Charlotte Ludvigsen og kræver hendes afgang. Begrundelsen er ifølge Demokraatit, at borgmesteren udviser dårlig dømmekraft gang på gang, skriver Demokraatit Sermersooq i en pressemeddelelse.

- Demokraatit i Sermersooq skal derfor opfordre Charlotte Ludvigsen til at trække sig fra sin post, skriver Demokraatit.

Justus Hansen forklarer uddybende til Sermitsiaq.AG, at tilliden er smuldret på baggrund af borgmesterens administrative beslutninger, som kommunalbestyrelsen ikke har adgang til.

- Vi tager selvfølgelig politiske beslutninger sammen, men vi har ikke adgang til det administrative arbejde, som borgmesteren har. Det er borgmesteren, der skal have overblik i det administrative og politiske organ, som kommunen har. Derfor har vi ikke længere tillid til, at Charlotte Ludvigsen sidder som borgmester, når hun udviser dårlig dømmekraft, siger Justus Hansen til Sermitsiaq.AG.

Bolig-sagen tynger

Demokraatit forklarer i deres pressemeddelelse, at den verserende boligsag, hvor Kommunernes Tilsynsråd har kritiseret kommunens praksis i hårde vendinger, også vejer tungt i begundelsen for opfrodringen til deres samarbejdspartner og borgmester.

- Vi ved endnu ikke alt. Men vi ved, at borgmesteren har skrevet under på papirer, som hun ikke burde have skrevet under på, og vi ved, at hun har stået i spidsen for en efter alt at dømme ulovlig praksis. Det er dårlig dømmekraft, og i et demokrati og i et retssamfund, så er det nødt til at have en konsekvens, lyder det fra Demokraatit i Sermersooq.

Demokraatit mener, at det er "en uskik at smide ansvaret over på embedsværket".

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra borgmester Charlotte Ludvigsen forgæves.

Vil fortsætte det gode samarbejde

I efteråret sprang borgmesteren vaccinekøen over. Her gav Demokraatit udtryk for, at de fortsat har tillid til borgmesteren. Men nu kan det ikke gå længere, mener Justus Hansen (D), der er 1. viceborgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq har indgået samarbejdsaftale for denne valgperiode med henholdsvis ni, to og to mandater i kommunalbestyrelsen. Mens Siumut står udenfor samarbejdet med seks mandater. Hvis Charlotte Ludvigsen trækker sig fra sin post som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, skal kommunalbestyrelsen konstituere sig på ny og finde en borgmester, der har opbakning fra mere end halvdelen af komunalbestyrelsesmedlemmerne.

- Vi har overfor vores borgmester understreget, at vi vil fortsætte det gode samarbejde fremadrettet. Men vi har ikke længere tillid til den siddende borgmester, understreger Justus Hansen.