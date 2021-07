Borgmester undskylder: Sprang vaccine-kø over

Thomas Munk Veirum Torsdag, 29. juli 2021 - 09:16

Sermersooq-borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) erkender, at hun fik særbehandling, da hun den 22. juli troppede op for at blive vaccineret i Nuuk.

Dagen var præget af dårligt vejr, og mange borgere måtte vente i timevis på deres vaccination ved USK-skolen i centrum af Nuuk. Det viste sig desuden, at adskillige borgere ventede forgæves, da man løb tør for vacciner senere på dagen.

Charlotte Ludvigsen fik dog sin vaccine og undgik køen.

Borgmesteren mødte op ved vaccinationsstedet sammen med to embedsmænd. De to embedsmænd var ifølge borgmesteren særligt udsatte medarbejdere, der var berettiget til at komme foran i køen.

- Det var ikke meningen

Både de to embedsmænd men også borgmesteren endte med at springe køen over, og det forløb beklager borgmesteren nu:

- Det er selvfølgelig ikke meningen, at jeg skal have bedre behandling end andre borgere i landet, der for vil jeg meget gerne sige undskyld for hele forløbet. Jeg burde ikke have sprunget køen over, og jeg beklager den måde, jeg handlede på, udtaler Charlotte Ludvigsen til Sermitsiaq.AG i et skriftlig svar.

Charotte Ludvigsen siger videre, at det ikke faldt hende ind, at der ikke ville være vacciner nok til alle den dag.

Borgmesteren har også offentliggjort en undskyldning på sin facebook-side: