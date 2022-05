Siumut protesterer: NCD-fusion er ikke ordentligt belyst

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. maj 2022 - 12:49

En forvaltningsrevision af boligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq har afsløret omfattende problemer i kommunens forvaltning af området - flere kritikpunkter drejer sig om kommunens byudviklingsselskab Nuuk City Development (NCD).

Mandag kom det frem, at kommunens forvaltning og borgmesteren foreslår, at NCD lægges i graven og fusioneres ind i kommunens boligselskab Iserit. Det skal ske ved, at NCD's boliger overtages af Iserit, og selskabets skole- og daginstitutionsbyggeri overtages af kommunen selv.

Forslaget blev behandlet som en del af et lukket punkt på et møde i kommunens økonomiudvalg. Mødet fandt sted kort før udmeldingen fra borgmesteren.

Kommunalpolitiker og medlem af kommunens økonomiudvalg Inga Dora G. Markussen (S) er ikke tilfreds med fremgangsmetoden, og hun er heller ikke tryg ved planerne om lade NCD indlemme i Iserit.

Opfordrer til mere åbenhed

I et opslag på Siumut Nuuks Facebook side opfordrer politikeren til, at borgmesteren ligger flere oplysninger frem til offentligheden:

- Med denne udmelding skal vi fra Siumut opfordre, at punktet om NCD offentliggøres med alle dets andre beslutninger sammen med referatet fra mødet.

- Kommunen har store udfordringer, som kommer til at koste skatteborgerne mange penge, skriver politikeren.

Siumut har offentliggjort sin egen mindretalsudtalelse til punktet, og her står der blandt andet:

- Siumut går ikke med til at fusionere NCD til Iserit ud fra det forelagt da det heller ikke ordentligt belyst, hvilket ansvar selskabets ledelse og bestyrelse har haft i sagens udvikling.

Støtter byggerier

Sermitsiaq.AG har spurgt Inga Dora G. Markussen, hvorfor hun er i mod, at kommunen er i gang med at rydde op i rodet omkring NCD. Til det svarer politikeren:

- Vi vedkender os og støtter byggerierne af de institutioner og den skole, som NCD stod for. Men det må frem i lyset, hvad der er sket. Hvordan kunne det lade sig gøre at træffe de her beslutninger. Hvor er ledelsen, hvor er bestyrelsen, spørger Inga Dora G. Markussen.

Forvaltningsrevisionen, som blev gennemført af Deloitte, såede tvivl om, hvorvidt kommunen har penge til at betale et stort engangsbeløb for en ny stor skole, der er ved at blive bygget i Nuuk. Kommunen har nu overtaget sagen fra NCD og er ved at forhandle med mulige kreditgivere.

Borgmester: Jeg er i fuld gang med oprydningen

Ifølge borgmester Charlotte Ludvigsen sker opløsningen af NCD, fordi finansieringsmuligheder har ændret sig, fordi det vil sikre mere transparans:

- Fremover vil alle anlægsprojekter fremgå af kommunalbestyrelsens budgetforlig, og dermed kan alle borgere gennemskue hvad vi bruger pengene på, skriver borgmesteren mandag aften om fusions-forslaget.

Ifølge borgmesteren er handlingen også et bevis på, at hun er i gang med at rydde op i forvaltningen.