Efter møgsager: Kommune vil lægge NCD i graven

Kassaaluk Kristensen, Thomas Veirum, Mandag, 16. maj 2022 - 16:39

Næste gang kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq holder kommunalbestyrelsesmøde skal de tage en vigtig beslutning.

Borgmester Charlotte Ludvigsen foreslår nemlig, at Nuuk City Development (NCD) og Iserit fusionerer. Det vil sige at NCDs boliger overtages af Iserit, mens skole- og daginstitutionsbyggeri overtages af kommunen selv.

Det er et direkte forslag til at rydde op efter kommunens såkaldte boligsag, hvor tilsynsråd og revisionsrapport slår hårdt ned på kommunens fremgengsmåde med boligudlejlning samt anlægs- og byggeprojekter.

NCD står blandt andet for byggeriet af ny kæmpeskole i Nuuk. hvor revisionen sår tvivl om, hvorvidt kommunen har råd til at betale et på forhånd aftalt engangsbeløb på mellem 200 og 250 millioner kroner. Beløbet skal falde, når skolen er klar til at blive taget i brug.

I 2019 foreslog den daværende bestyrelsesformand og kommunaldirektør, at NCD købte en hal til 12,5 mio. kr. hallen blev købt af en person der har haft tætte forretningsmæssige relationer til den daværende kommunaldirektør.

NCD var involveret i en stort anlagt udvidelse af Nuuk Center. Udvidelsen faldt til jorden og førte til et krav mod NCD, hvor selskabet måtte indgå forlig til et ukendt beløb.

Bedre ajour over kommunens penge

Ved at lægge selskaberne Iserit og NCD sammen vil kommunen sikre mere transparens og have dermed bedre styr på, hvor kommunens penge bliver brugt i byggeriet, lyder det på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.

- Dette gør vi for at sikre fuld transparens med, hvad pengene i vores kommune bruges til. Samtidig er det blevet klart, at løsningen hvor kommunen selv låner penge i stedet for NCD, er både billigere og mere effektiv.

- Sidst men ikke mindst styrker vi boligområdet ved både færre omkostninger, og et styrket og mere robust boligselskab der sikrer tag over hovedet til kommunens borgere, begrunder borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) sit forslag.

Boligprojekter i budgettet

Når kommunen overtager anlægs- og boligområdet får kommunalbestyrelsen også mulighed for at have sort på hvidt, hvor og hvordan kommunens penge bliver brugt.

- Fremover vil alle anlægsprojekter fremgå af kommunalbestyrelsens budgetforlig, og dermed kan alle borgere gennemskue hvad vi bruger pengene på. Det synes jeg er vigtigt. Med denne løsning skaber vi altså besparelser af skattepenge og mere demokratisk gennemsigtighed, skriver Charlotte Ludvigsen.

Nuuk City Developments bestyrelse kunne sidste uge meddele, at de har opsagt deres samarbejde med direktøren Jens B. Frederiksen og finans- og vicedirektør Peter Christiansen.

