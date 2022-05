Direktør-drama:  Jens B. Frederiksen er fyret

Redaktionen Torsdag, 12. maj 2022 - 15:27

I en kortfattet pressemeddelelse oplyser bestyrelsesformand for Nuuk City Development, Ole Jakobsen, torsdag eftermiddag, at bestyrelsen i Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S (NCD) har valgt at stoppe samarbejdet med administrerende direktør Jens B. Frederiksen og finans- og vicedirektør Peter Christiansen.

Bestyrelsesformand Ole Jakobsen er midlertidigt indtrådt som arbejdende bestyrelsesformand, og bestyrelsen har ikke yderligere kommentarer.

Jens B. Frederiksen er en mand af få ord, efter at han netop har mistet sit job som topchef for hovedstadskommunens byudviklingsselskab Siorarsiorfik - Nuuk City Development, NCD.

Ifølge Sermitsiaqs oplysninger fra flere kilder, der ønsker at være anonyme, er Jens B. Frederiksen blevet fyret af Sermersooq Kommuneqarfik, der ejer byudviklingsselskabet. Det samme gælder NCDs finans- og vicedirektør Peter Christiansen.

Jeg er i hvert fald holdt op med at arbejde (på NCD. red).

Det var meldingen fra Jens B. Frederiksen, da Sermitsiaq i tirsdags ringede til ham og spurgte til hans pludselige exit.

Hvorfor?

Det vil jeg ikke udtale mig om, sagde han.

Jens B. Frederiksen bekræfter, at han i sidste uge stoppede og dermed ikke kommer mere på Nuuk City Development, som han siden efteråret 2017 har stået i spidsen for.

Rygter i Nuuk vil vide, at de to direktører er blevet bortvist. Dermed har byudviklingsselskabet mistet sine to topfolk.

Hvis man bliver bortvist, er man afskediget med øjeblikkeligt varsel og mister normalt sin løn med det samme. Der skal være en meget alvorlig grund til en bortvisning.

Sermitsiaq har forsøgt at få en kommentar til Jens B. Frederiksens og Peter Christiansens exit fra borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) og kommunaldirektør Ole Peder Jakobsen, der er formand for NCDs bestyrelse. Men ved avisens deadline er det ikke lykkedes.

Deloitte-kritik

Som Sermitsiaq.AG forleden beskrev, hersker der et gevaldigt rod i forholdet mellem Kommuneqarfik Sermersooq og det kommunale byudviklingsselskab Siorarsiorfik - Nuuk City Development.