Siumut om lufthavn: Den kan ikke vente

Thomas Munk Veirum, Merete Lindstrøm Fredag, 03. september 2021 - 11:43

Torsdag offentliggjorde Naalakkersuisut en ny analyse af projektet med opførelsen af en lufthavn i Qaqortoq.

Analysen kigger på alternative banelængder og vurderer de samfundsøkonomiske og operationelle konsekvenser.

LÆS OGSÅ: Rapport: Kortere bane betaler sig bedre

Både rapportens konlussion og kommentar fra Naaja Nathanielsen peger i retning af en kortere landingsbane end den planlagte på 1500 meter. Det er billigere i opførsel og det er bedre for samfundsøkonomien på sigt.

Kommunalbestyrelsesmedlem for Siumut i Kommune Kujalleq Simon Simonsen kan acceptere en1199 meter bane, hvis der er en aftale om at forlænge til 1500, når der er penge til det.

- Det er ærgerligt, hvis banelængden bliver ændret og vi håber fortsat den bliver 1500 meter, men vi kan ikke vente mere, så vil vi hellere i gang med en 1199 meter bane nu, siger han.

Han påpeger, at udviklingen i landsdelen vil ske gradvist, og at man dermed kan udvide banen, når det er økonomisk muligt.

Blandt andet er de 1500 meter et krav for at mindre jetfly kan lande, og det er ikke uvæsentligt, påpeger Simon Simonsen.

-Vi vil jo også gerne kunne flyve direkte til Danmark engang i fremtiden i takt med at erhvervslivet udvikler sig i landsdelen, siger han.

Derfor er det også målet, at terminalbygningerne bibeholdes i den planlagte størrelse, så der er plads til security og toldområde, understreger han.

Partiet vil genoverveje holdning

Siumut-formand Erik Jensen siger, at han tager rapporten til efterretning men også han, påpeger væsentligheden af at der skal ske noget nu.

- Erhvervslivet og befolkningen i Syd ikke kan vente længere på en lufthavn i Qaqortoq, og derfor burde den igangsættes hurtigst muligt - selvfølgelige med de økonomiske konsekvenser in mente, siger han.

Derfor skal partiet have en ny diskussion om lufthavnen:

- Siumut gik til valg på en 1500 meter bane. Det står jeg ved. Og Inatsisartut har besluttet at banelængen skal være 1.500 meter. Men nu er der kommet nye oplysninger, som vi er nødt til at vurdere, siger han til Sermitsiaq.AG.

Erik Jensen har noterer sig, at Siumuts medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq er villige til at kigge på alternative banelængder.

Ros til Naalakkersuisut

Erik Jensen roser Naalakkersuisut for at lægge rapporten med oplysningerne offentligt frem. Det, mener han, var et stort problem, da projektet blev behandlet i Inatsisartut:

- Jeg vil rose Naalakkersuisut for at fremlægge de økonomiske konsekvenser. Det har vi ikke kunnet få at vide i den tidligere proces om de andre lufthavne. Det er værd at bemærke, at de økonomiske konsekvenser gælder for os alle sammen, siger Erik Jensen.

LÆS OGSÅ: Kommunalbestyrelsen håber fortsat på 1500 meter

Erik Jensen oplyser, at Siumut vil drøfte længden på landingsbanen på et kommende strategiseminar, hvor der vil være repræsentanter fra partiets hovedbestyrelse, inatsisartut-gruppen og Siumut-gruppen i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq.