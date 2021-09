Kommunalbestyrelsen håber fortsat på 1500 meter

Merete Lindstrøm Fredag, 03. september 2021 - 07:43

Det kunne give anledning til kritik fra sydkommunen, at Naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA) taler varmt for en kortere landingsbane ved den nye lufthavn, der skal opføres i Qaqortoq.

Kommunen er i flere omgange blevet lovet en landingsbane på 1500 meter, og tidligere borgmesteren i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S), og Simon Simonsen (S) har tidligere afvist ideen om en kortere bane.

Men begge Siumutmedlemmer sidder i den kommunalbestyrelse, som er afsender på en pressemeddelelse, hvor der udtrykkes optimisme.

- Fremtiden lysner for Kommune Kujalleq. Det er et vigtigt, at hele kommunen nu står sammen om at planlægge de muligheder der er for erhverv og infrastruktur i regionen. Jeg vil holde en tæt dialog både med Naalakkersuisut og med alle interessenterne i kommunen for at sikre den bedst mulige proces fremadrettet, står der blandt andet.

Ærgerlig over at pengene mangler

Det er borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA), der er underskriver af meddelelsen på vegne af kommunalbestyrelsen, som udtrykker glæde over, for at der endelig sker noget i sagen

- Det er med stor glæde at kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq modtager Naalakkersuisuts budskab om effektueringen af Inatsisartuts beslutning om anlæggelsen af en landingsbane i Qaqortoq.

Der er endnu ikke afsat penge til lufthavnsprojektet i Qaqortoq, som skal finansieres af landskassen, da det ikke er rentabelt og derfor ikke kan finansieres ved hjælp af lån.

- Kommunalbestyrelsen selvfølgelig ærgerlig over, at tidligere Naalakkersuisut ikke har sat penge til side, da dette kunne have gjort det nemmere at sikre midler til en 1500 meter bane.

Bekymret over Narsarsuaq

Kommunalbestyrelsen håber stadig på, at en 1500 meter bane kan realiseres, selvom de tager til efterretning, at den samfundsøkonomiske analyse viser at, det på kort og længere sigt, bedst kan betale sig med en bane på 1199 meter.

De hæfter sig ved, at der er mulighed for forlængelse af banen senere. Med den nye lufthavn skal den nuværende lufthavn i Narsarsuaq nedskaleres til heliport, hvilket vil få stor betydning for bygden.

Politikerne understreger da også, at borgere i Narsarsuaq har udtrykt bekymring for Narsarsuaq´s fremtid.

- Vi vil arbejde ihærdigt på, at der findes en løsning på Narsarsuaqs fremtid. Sagen har ligget stille alt for længe hos Naalakkersuisut.