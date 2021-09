Rapport: Kortere bane betaler sig bedre

Merete Lindstrøm Torsdag, 02. september 2021 - 14:53

Torsdag er Naalakkersuisut blevet præsenteret for en ny rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige scenarier for opførelse af en ny lufthavn i Qaqortoq.

Rapporten skal danne grundlag for den endelige beslutning om, hvad der skel ske med det længe ventede lufthavnsprojekt i syd.

Ifølge rapporten skal den optimale løsning til dels opfylde kriterierne for den bedste samfundsøkonomiske løsning og dels den bedste og nødvendige operationelle model, der kan muliggøre flytrafikken mellem Sydgrønland og resten af landet samt mellem Sydgrønland og Island.

- Desværre er den økonomiske bedste løsning ikke sammenfaldende med den operative bedste løsning, fastslår rapporten.

Skal beslutningen tages om?

Samlet set viser analysen, at banelængderne 1.199 meter og 1.000 meter repræsenterer det bedst mulige kompromis mellem samfundsøkonomi, operationalitet og fremtidssikring.

Det betyder, at den planlagte løsning med en banelængde på 1500 meter kan være dømt ude. Men det er fortsat den løsning, der er besluttet i lovgrundlaget om lufthavnspakken i 2018.

Nu skal politikerne så blive enige om, hvorvidt men vil holde fast i den aftalte løsning. I så fald skal der findes godt en milliard kroner til projektet, som ikke er finansieret i dag.

Hvis man beslutter at ændre banelængde vil det ifølge rapporten også betyde et skred i tidsplanen på to år, så den nye lufthavn tidligst kan tages i brug i 2026.

Budgetøkonomien for projektet

Af rapporten fremgår de estimerede anlægsomkostninger, som dækker over etableringsomkostninger og reinvesteringer til løbende vedligeholdelse over den 30-årige tidsperiode. De endelige priser vil ikke kunne fastlægges før et eventuelt udbud af projektet.

En 1500 meters bane vil betyde anlægsudgifter på 1.044 mio. kroner, mens en lufthavn med banelængde på 1199 meter er sat til at koste 854 mio. kroner. Løsningen med en 1000 meter bane vil koste 647 millioner.

Ved alle scenarier, ud over den der er i dag, forventes landskassen at få en besparelse årligt på 50 millioner kroner. Besparelsen dækker blandt andet over servicekontrakter, rejsetid og rejseomkostninger samt diæter og hoteller.

Ved alle de nye scenarier nedskalleres Narsarsuaq til en heliport.

Både den nuværende lufthavn i Narsarsuaq og en banelængde på 1500 meter vil betyde et årligt driftsunderskud, som skal dækkes af landskassen i modsætning til alle de kortere banelængder.

Samfundsøkonomisk konsekvens

Hvis man beslutter at gå efter en banelængde på 1199 meter, vil det betyde en samfundsmæssig gevinst på 149 millioner i nutidsværdi over en trediveårig periode i forhold til den nuværende løsning i Narsarsuaq.

En 1500 meter bane vil betyde et tab på 52 millioner i forhold til den nuværende løsning. I alt er der altså en forskel i den samfundsmæssige økonomiske konsekvens på 201 millioner kroner i nutidsværdig over en trediveårig periode mellem banelængden på 1500 meter og en løsning med 1199 meters bane.