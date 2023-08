Siumut landsmøde: Nu kommer efterspillet - men Erik afventer Nuuk

Jensine Berthelsen Mandag, 14. august 2023 - 16:49

Mandag sen eftermiddag og aften vil partiet Siumuts nye hovedbestyrelse holde møde efter at have givet administrationen mulighed for at lave en opsamling på slagets gang ved det nyligt overståede landsmøde.

Formanden for partiet, Erik Jensen bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at også balladen og de klager, der har været i forbindelse med Siumut Nuuk, vil blive taget op:

- Det er klart, at vi tager klagerne op, det er meget uacceptabel adfærd, der blev klaget over fra medlemmer, og det skal vi selvfølgelig tage seriøst og handle på. Men det vil heller ikke være passende, hvis hovedbestyrelsen hen over medlemmerne af Siumut Nuuk skulle begynde at diktere, hvordan lokalafdelingen skal agere i forhold til de problemer, der har været op til og under landsmødet. Derfor er vi nødt til at afvente Siumut Nuuk, forklarer Erik Jensen.

Intet mandat til at være der

Men hvordan kan en lille gruppe fra et partis lokalafdeling dels tage til et stort partis konkres og være stemmeberettiget, når lokalforeningen ikke har givet sit mandat til personerne, og hvordan kan ligeledes en lille gruppe mennesker indsende medlemsforslag, som resten af afsenderne ikke kan genkende?

Det drejer sig om formanden for Siumut Nuuk, Qarsoq Høegh-Dam og to andre medlemmer af lokalafdelingens bestyrelse, der har sendt sig selv afsted til landsmødet.

Det drejer sig også om de mange medlemsforslag fra partiets lokalafdeling, der primært har til formål at gøre op med Danmark, hvortil det også er foreslået at stille Danmark for en international domstol.

Kommunalbestyrelsesmedlem Inga Dora Gudmundsdottir Markussen og medlem af Inatsisartut, Hans Peter Poulsen tog kraftigt afstand fra forslagene der kom fra Siumut Nuuk med blandt andet dem som adressat.

Partiet blev taget på sengen

Noget tyder på at partiets organisation og lokalafdeling blev taget på sengen. For det var først under afviklingen af landsmødet, at disse uregelmæssigheder kom frem.

Erik Jensen har tidligere overfor Sermitsiaq.AG forklaret at der er kommet mange klager over Siumut Nuuks adfærd. Dertil siger han, at partiets hovedorganisation fremover vil være meget opmærksomme på, at alle spillereglerne for at udøve den demokratiske handling, en partikongres også er, bliver fulgt:

- Vi må erkende, at der er sket yderst kritisable og uacceptable handlinger fra en enkelt medlemsforenings side. Det kan vi ikke se bort fra, men igen, det er lokalafdelingen, der i første omgang skal handle, for det vil ikke være passende at diktere fra organisationen.

Er det ikke jeres ansvar som hovedbestyrelse at reagere på klagerne?

- Ja, det ser sådan ud, men vores vedtægter og regler er ellers meget klare, og vi kan kun love at vi vil være meget årvågne fremover, hvis der skulle være uregelmæssigheder, det er hvad vi kan gøre, men vi vil selvfølgelig gøre vores til for at holde orden i partiet, erklærer Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra medlemmer af Siumut Nuuk.