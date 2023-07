Siumut landsmøde: Tidligere formænd for Siumut Nuuk kræver ekstraordinær generalforsamling i lokalafdelingen

Jensine Berthelsen Fredag, 28. juli 2023 - 16:17

Bestyrelsen i Siumut Nuuk har indsendt meget fyldestgørende forslag til landsmødet. Stort set alle forslag indeholder opgør med Danmark, hvori lokalafdelingen kræver Danmark bliver stillet for international domstol.

Bestyrelsen har skrevet, at forslagene kommer fra bestyrelsen i Siumut Nuuk, folkevalgte på vegne af Siumut Nuuk samt fra Inatsisartutmedlemmer og folketingsmedlemmet, der har Siumut Nuuk som medlemsbase.

Er ikke inddraget

- Det passer ikke! Vi er på intet tidspunkt blevet inddraget i de forslag som Siumut Nuuk kommer frem med. Jeg har på intet tidspunkt lagt navn til forslagene, og jeg mener det er grænseoverskridende handling, der må få konsekvenser, påpeger Inga Dora Gudmundsdottir Markussen til Sermitsiaq.AG.

Inga Dora Gudmundsdottir Markussen fortæller, at forslagene er blevet sendt til Siumuts hovedkontor, og at hovedkontoret derfor må have troet, at forslagene kommer fra en samlet Siumut Nuuk:

- Vi opdagede det først, da dagsordenen og bilagene blev klargjort og da var det for sent at kræve dem trukket tilbage, lyder det fra Inga Dora Gudmundsdottir Markussen.

Det samme lyder fra medlem af Inatsisartut, Hans Peter Poulsen (S):

- Jeg skal understrege, at vi på intet tidspunkt er blevet inddraget i forslagene. Det eneste jeg ved er, at nogle medlemmer har udtrykt lignende ønsker under almene møder, men vi har på intet tidspunkt behandlet eller drøftet forslagene, understreger Hans Peter Poulsen.

Kræver ekstraordinær generalforsamling

Begge tidligere formænd for Siumut Nuuk er mildest talt chokerede. De mener begge, at Siumut Nuuk som minimum bør holde ekstraordinær generalforsamling:

- Vi har altid sørget for, at alle bliver involveret i vores politiske arbejde. Især når det gælder optræk til store og omfattende politiske tiltag, hvor Siumut Nuuk måtte have kommet med krav til initiativer. Det er tidligere ikke sket, at vores navne er blevet brugt uden vores vidende. Det må få konsekvenser for de ansvarlige, slutter Hans Peter Poulsen og Inga Dora Gudmundsdottir samstemmende.