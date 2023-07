Landsmøde: Siumut Nuuk vil trække Danmark for international domstol

Jensine Berthelsen Fredag, 28. juli 2023 - 11:45

Lokalafdelingen fra Nuuk kræver overfor partimedlemmerne ved weekendens landsmøde, at der bliver iværksat arbejde for at stille Danmark til ansvar overfor de internationale domstole. Først og fremmest for folkemord i henhold til FN's definition på folkemord. (angiveligt spiralsagen, red.)

Lokalafdelingen mener også, at Danmark derudover skal stilles til ansvar for alle de dårligdomme, som staten har udøvet mod det grønlandske samfund samt alle de ting, som Grønland har mistet i forbindelse med Danmarks tilstedeværelse i Grønland. Lokalafdelingen mener, at Grønland skal stile efter at få kompensation fra Danmark.

I forslaget henviser lokalafdelingen til:

Tvangsflytningen af borgere fra Uummannaq i 1953

Tvangsinddragelsen af landet til Danmark i forbindelse med grundlovsændringen i 1953

G-50

G-60

Lukning af byer og bygder

Juridisk faderløse

B-52 bombefly der styrtede (Ved Thule, red.)

Forsøgsoperationer med atomvåben i Camp Century

Racediskrimination

Fødestedskriteriet

Undersøgelse af forsøg med radioaktive strålinger på mennesker (i 60'erne og 70'erne)

Krav om at der bliver etableret en ”Naalakkersuisoq for statsdannelse”

Siumut Nuuk vil også have taget principbeslutninger om, hvem der er det ”grønlandske folk”, hvem der har ret til statsborgerskab/borgerskab i landet, hvem der skal have ret til at kalde sig efterkommer af Grønlands oprindelige folk. Her er der et fælles krav om at kunne tale grønlandsk for at opnå retten til at være "rigtig" borger i Grønland.

Med disse indledninger kommer kravet om, at Siumut skal stille ultimative krav om, at der bliver dannet et medlem af Naalakkersuisut som får ansvar for statsdannelse.

Åremålsansættelser til alle tilkaldte arbejdskraft

Siumut Nuuk kræver også, at alle ansatte der kommer udefra og som arbejder i det offentlige skal have åremålsansættelser, og at de skal rejse tilbage til deres oprindelsessted, hvis de ikke får forlænget deres ansættelseskontrakter.

Lokalafdelingen vil også have strammet op om at sikre, at det er den hjemmehørende grønlandske arbejdskraft, der skal have fortrinsret til at bestride stillinger i landet.

Lokalafdelingen kommer med langt flere forslag til opgør med Danmark. De vil have etableret et institut, der skal granske alle konsekvenser, de vil have undervisningsmaterialer til børn om kolonitiden, de vil have iværksat hjælp til folk, der lider på grund af kolonitiden og endda få etableret et museum, der skal indeholde historien om kolonitiden.

Medlemsforslagene skal behandles fredag eftermiddag klokken 16:00.