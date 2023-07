Nettet strammes: Siumut Nuuk i dyb splittelse

Jensine Berthelsen Lørdag, 29. juli 2023 - 15:53

Formanden for Siumut Nuuk var en meget vred mand da han præsenterede lokalafdelingens mange forslag og brugte starten af sine syv minutters taletid til at gå direkte til angreb på både sine tidligere formænd i Siumut Nuuk, der nægter kendskab til forslagene, der er blevet sendt til landsmødet af lokalforeningen, samt Sermitsiaq.AG, der har skrevet om de for nogen kontroversielle forslag, om at Grønland skal stævne Danmark ved en international domstol.

Men eftersom det er meget omfattende forslag, der helt sikkert vil få afgørende konsekveser for forholdet mellem Grønland og Danmark, hvis de delegerede ved partiets landsmøde vedtager forslagene, har Sermitsiaq.AG sat sig for at få en forklaring på formålet med forslagene.

Nægter at udtale sig

Sermitsiaq.AG har forgæves forsøgt at få en reaktion fra formanden for Siumut Nuuk, Qarsoq Høegh-Dam, om, hvorfor de er kommet med medlemsforslag, som ikke er blevet drøftet i lokalafdelingen.

Han afviste at stille op men til gengæld stillede han et krav om rettelse i artiklen om hvem afsenderen er af forslagene. Det skete efter at hans forgængere som formand, Inga Dora Gudmundsdottir Markussen og Hans Peter Poulsen konstaterede, at de ikke har været involveret i forslagene, på trods af at de på vegne af Siumut Nuuk henholdsvis er kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af Inatsisartut.

Det lykkedes dog Sermitsiaq.AG at få enkelte svar fra formanden for Siumut Nuuk, Qarsoq Høegh-Dam, der hæfter sig ved at de (bestyrelsen i lokalafdelingen, red.) "har videresendt forslagene til landsorganisationen".

Er det sket uden at tage stilling til forslagene?

- Selvfølgelig har vi taget stilling til forslagene!

To tidligere formænd for Siumut Nuuk, som er folkevalgte, tager afstand fra forslagene og siger, at de ikke har været inddraget. Hvem har så taget stilling til forslagene?

- Det har bestyrelsen i Siumut Nuuk.

Hvad med jeres bagland? Fik de mulighed for at tage stilling til forslagene?

Qarsoq Høegh-Dam forlader samtalen og svarer ikke på spørgsmålet.

Flere og flere utilfredse medlemmer

Noget tyder på, at de fremsendte forslag kun har været i hænderne på meget få mennesker, før de blev sendt til optagelse på partiets landsmøde.

På de sociale medier kommenterer medlemmer historien og de udtrykker alt muligt andet end tilfredshed med Siumut Nuuks bestyrelses håndtering af optakten til landsmødet samt den manglende generalforsamling.

Flere medlemmer tilkendegiver, at forslagene ikke er blevet behandlet og at aftalten om en ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2023 hos Siumut Nuuk endnu ikke er blevet afvilket, og at den nusiddende bestyrelse således ikke har mandat til at fremkomme med forslagene.

De utilfredse medlemmer påpeger enstemmigt, at Siumut Nuuk ellers har aftalt, at når den ekstraordinære generalforsamling var blevet afvilket, så skulle man derefter drøfte og behandle forslag fra Siumut Nuuk, ligesom man skulle udpege hvem lokalafdelingen skulle sende til landsmødet, der afholdes denne weekend i Qasigiannguit. Men det er bare ikke sket ifølge flere medlemmer af Siumut Nuuk.