Siumut i Kujalleq: Vil have fiskeriseminar i syd

Naalakkersuisoq for fiskeri har tidligere udtalt, at han mangler at høre noget fra fiskerne i Sydgrønland. Men han har valgt at afholde fiskeriseminar i Ilulissat og i Nuuk uden at give fiskerne fra Sydgrønland eller Kommune Kujalleq mulighed for at deltage. Det mener Siumut i Kujalleq.

Et medlem fra Kommune Kujalleqs erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg blev inviteret den 4. marts klokken 18.31 til fiskeriseminaret den 9. til 10 marts. Invitationen blev sendt af Naalakkersuisoq for fiskeri, Aqqaluaq B. Egede.

- Det er en meget vanskelig situation. Invitationen kom meget sent, hvor flybilletterne næsten var udsolgte. Vores rejseforhold er meget uforudsigelige og det har ikke været muligt for udvalgsformanden at tage af sted.

- Udvalget har sendt næstformanden, Naja Lund til Nuuk, da det var hende, som kunne komme til Nuuk, fordi hun bor i Narsarsuaq. Desværre er der ingen andre repræsentanter fra Sydgrønland, selvom fiskernes forhold er under pres, siger kommunalbestyrelsesmedlem, Margrethe Thårup Andersen (S), som er medlem i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq.

Hold fiskeriseminar i Sydgrønland

Da Aqqaluaq B. Egede blev Naalakkersuisoq for fiskeri, tog han blandt andet til Sydgrønland for at mødes med fiskerne.

Kommune Kujalleq afholdte fiskeriseminar sidste år hvor Aqqaluaq B. Egede ikke kunne deltage. Seminaret førte til et brev til Naalakkersuisoq for fiskeri om udfordringerne i Sydgrønland.

Brevet til Naalakkersuisut er skrevet af både kommunen og fiskerne. Ifølge Margrethe Thårup Andersen, så har Naalakkersuisut endnu ikke reageret på brevet.

- Vi kan følge fiskeriseminaret på Facecbook, men det er også en envejskommunikation, hvor vi fra Sydgrønland ikke kan få større indflydelse. Vi har sendt brev til Naalakkersuisoq for fiskeri efter vores seminar sidste år, men det har Naalakkersuisoq ikke reageret på.

- Derfor opfordrer vi stærkt til, at Naalakkersuisoq for fiskeri holder fiskeriseminar i Syd igen. Indhandlingssteder mangles og flere fabrikker er lukket. Fiskerne i Sydgrønland har ikke mulighed for at udvikle sig, understreger Margrethe Thårup Andersen.

Da Naalakkersuisoq for fiskeri gerne vil følge 100 procent med i fiskeriseminaret kan han i dag ikke svare på kritikken. Hans sekretær oplyser, at Aqqaluaq B. Egede vil være tilgængelig i morgen fredag den 11. marts.