Aqqaluaq: Fiskerne skal på banen

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 18. juli 2021 - 07:58

Naalakkersuisut forventer, at betænkning til den nye fiskerilov bliver debatteret i Inatsisartut ved efterårssamlingen i 2022. Inden da vil Naalakkersuisoq for Fiskeri, Aqqaluaq B. Egede (IA) høre hvad fiskerne i landet har at sige.

- Fiskerne skal have afgørende indflydelse i debatten, og partierne skal nok komme med deres budskaber under behandlingen af betænkningen. Det er for mig magtpåliggende, at fiskerne skal føle sig inddraget i debatten til den nye fiskerilov, siger Naalakkersuisoq for Fangst og Fiskeri.

Opråb til fiskerne

Naalakkersuisut opmuntrer fiskere til at engagere sig i debatten om den fremtidige fiskerilov, som skal gælde i flere år.

- Det lyder naivt fra vores side, men det er meget vigtigt for politikerne. Jeg mener i øvrigt, at borgerne ikke skal være stiltiende, mens arbejdet pågår. Det er farligt for demokratiet, hvis borgerne ikke bliver inddraget i debatten, siger Aqqaluaq B. Egede .

Fiskerikommissionen fremlagde sine baggrundsnotater i april 2021. Der kom det blandt andet frem, at hellefiske fiskeri i forvaltning 47 er godt på vej til at kollapse på grund af for høje kvote rog for mange licenser.

LÆS OGSÅ: Hellefisk-notat: Uundgåeligt kollaps

-Da medlemmerne har forskellige baggrunde, mener jeg, at de vil tilgodese alles behov. Derfor er det meget vigtigt, at de lokale fiskeres budskaber også skal høres, inden Inatsisartut træffer en så vidtgående beslutning, som skal være gældende i rigtigt mange år, siger Aqqaluaq B. Egede.

Fiskerikommissionen forventer at aflevere den endelig betænkning til Naalakkersuisut til august og umiddelbart efter afleveringen vil man offentliggøre anbefalingen.

LÆS OGSÅ: Fiskeri: Historisk kortlægning lagt frem

Fiskerikommissionen fik til opgave af den daværende Nalaakkersuisut, at undersøge forholdende indefor fiskeri og erhvervet til bunds for to år siden.