Fiskeri: Historisk kortlægning lagt frem

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 14. april 2021 - 08:47

Arbejdet med at formulere en række anbefalinger til en ny fiskerilov har stået på i to år og nu er Fiskerikommissionen så langt fremme i sit arbejde, at man er gået i gang med at finpudse sine anbefalinger til Naalakkersuisut, Inatsisartut og fiskerierhvervet.

Finpudsning

- Vi har planlagt et par møder endnu, hvor vi skal justere og finpudse de sidste ting til betænkningen, men vi har nok til at påbegynde skriveprocessen nu. Efter planen skal betænkningen være klar i slutningen af juni, fortæller Jens Paulsen, formand for Fiskerikommissionen, i en pressemeddelelse.

På det 11. kommissionsmøde den 13. april besluttede man at spille med åbne kort, så alle fik mulighed for at se de rapporter, der igennem de seneste to år er blevet udarbejdet og som beskriver adskillige problemstillinger inden for landets største og vigtigste erhverv.

- Baggrundsnotaterne er blevet fremlagt for kommissionsmedlemmerne, så de kan få tilstrækkelig viden til at kunne forholde sig til anbefalingerne. Offentligheden får nu også mulighed for at sætte sig ind i de emner, som baggrundsnotaterne belyser, forklarer Jens Paulsen.

Status og udfordringer

Baggrundsnotaterne kommer vidt omkring og giver en status og beskriver udfordringerne inden for rejefiskeriet, det kystnære fiskeri efter hellefisk i område 47 og det kystnære fiskeri efter torsk. Desuden foreligger der et notat om arbejdsmarkedsforholdene, uddannelse og kompetenceudvikling inden for fiskerisektoren.

Fiskerikommissionen understreger, at baggrundsnotaterne ikke indeholder anbefalinger.