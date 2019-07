Siumut forsvarer Malik Berthelsen efter angreb

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 26. juli 2019 - 14:49

Partiet Siumut kommenterer nu på Karl Lyberths skarpe kritik mod partiet og borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen.

I forbindelse med sin afgang fra politik kritiserede Karl Lyberth med skarpe vendinger efter borgmester i Qeqqata Kommunia.

- Min udtræden skyldes primært, at jeg ikke længere kan støtte eller stole på borgmester Malik Berthelsen. Jeg har fået at vide, at han har været hash-sælger, og at han tidligere er blevet taget af politiet, sagde Karl Lyberth blandt andet.

Sket for mange år siden

Siumut forstår ikke kritikken.

- De ting der er kritiseret i forbindelse med Qeqqata Kommunias borgmester Malik Berthelsen er sket for mange år siden og har i dag intet at gøre med valgbarheden, derfor vil vi opmuntre borgmester Malik Berthelsen til ikke at lade sig gå på af denne form for kritik, og fortsætte sit gode arbejde som borgmester, skriver partiets næstformand Karl-Kristian Kruse i en pressemeddelelse.

Lufthavne

Karl Lyberth langede også ud efter partiet, hvor han blandt andet kritiserede udarbejdelsen af de kommende lufthavne.

Til det svarer Karl-Kristian Kruse således:

- Anlægget af lufthavnene i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq fastsatte Siumut allerede som mål på sin ekstraordinære generalforsamling i 2014, og i dag står vi så her, hvor et flertal i Inatsisartut har godkendt anlæg af lufthavnene, hvilket vi glæder os til og vi regner absolut med, at resten af vort land herhjemme i byer såvel som bygder, vil få glæde af lufthavnene og den positive indflydelse de får for os alle.

Ingen yderligere kommentarer

Trods kritikken fra Karl Lyberth, takker partiet hans engagement i Siumut.

- Vi vil gerne benytte anledningen til, at takke Karl Lyberth for hans mangeårige og gode samarbejde med os, lyder det fra Karl-Kristian Kruse.

Siumut har ingen yderligere kommentarer til sagen.