Karl Lyberth forlader Siumut og langer kraftigt ud efter Malik Berthelsen

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 24. juli 2019 - 11:40

- Jeg er ked af min beslutning, men jeg havde ingen anden udvej end at tage den beslutning.

Det siger Karl Lyberth til Sermitsiaq.AG, efter han har meddelt i en pressemeddelelse, at han forlader både sit parti, Siumut, og kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.

Karl Lyberth langer kraftigt ud efter borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S).

Stoler ikke på borgmester

- Min udtræden skyldes primært, at jeg ikke længere kan støtte eller stole på borgmester Malik Berthelsen. Jeg har fået at vide, at han har været hash-sælger, og at han tidligere er blevet taget af politiet. Min klare holdning er, at man ikke kan besidde en så stor post, hvis man har været indblandet i hash-sager, skriver Karl Lyberth i en pressemeddelelse.

- Hvordan fik du vide, at Malik Berthelsen har været indblandet i hash-sager?

- Det må I selv spørge Malik Berthelsen om, svarer Karl Lyberth.

Han kritiserer borgmesteren yderligere og siger, at Malik Berthelsen har været en dårlig leder.

- Hans dårlige ledelsestil har været grunden til, at kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren har opsagt deres stillinger. Det er et stort tab for kommunen. Det er uacceptabelt, hvordan kommunen er drevet på, skriver Karl Lyberth.

Kritiserer Siumut

Han kritiserer også partiet Siumut, efter sin udtræden fra partiet.

- Jeg kan ikke længere acceptere partiets holdninger. Partiet har drejet sig væk fra sine grundlæggende værdier, hvor der nu kun bliver arbejdet på de fire største byer. Arbejdet med at anlægge nye lufthavne har været kritisabelt, hvor der ikke er blevet lyttet til kritikerne. Og i forbindelse med beslutningen om, at pårørende til patienter i København ikke længere kan overnatte i patienthjemmet, er under al kritik. Det er en stor fejl, påpeger Karl Lyberth.

Udelukker ikke fremtidigt comeback

- Vil du tilbage i politik i fremtiden?

- Jeg ved ikke hvad fremtiden bringer. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, at jeg aldrig vil ind i politik igen. Men nu har jeg altså besluttet, at jeg ikke længere skal være kommunalbestyrelsesmedlem, lyder det fra Karl Lyberth.

Ved den seneste kommunalvalg fik Karl Lyberth 97 personlige stemmer.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Malik Berthelsen.