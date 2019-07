Malik Berthelsen svarer på angreb fra Karl Lyberth

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 24. juli 2019 - 14:27

- Først og fremmest kan jeg ikke ændre på de fejl jeg har begået. Derfor kan jeg ikke andet end at være rolig og tager Karl Lyberths kritik mod mig til efterretning.

Det siger borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, til Sermitsiaq.AG, efter Karl Lyberths skarpe kritik mod borgmesteren, i forbindelse med sin udtrædelse fra kommunalpolitik og partiet Siumut.

LÆS OGSÅ: Karl Lyberth forlader Siumut og langer kraftigt ud efter Malik Berthelsen

- Men jeg er forundret over, hvorfor Karl Lyberth har behov for at pege på ting, der er sket for lang tid siden. Han var den første til anbefale mig som borgmester og selv godkendte, at jeg skulle blive borgmester. Jeg mener, at han bruger sin træthed til politik og misbruger mit navn. Men jeg vil dog ikke bruge kræfter på det over medierne, for ingen vil få gavn af det, siger Malik Berthelsen.

Ændringer i strukturen

I forbindelse med Karl Lyberths kritik over, at han er en dårlig leder, svarer Malik Berthelsen således:

- Kommunalbestyrelsen har valgt en ny ledelses- og udvalgsstruktur, hvor det er besluttet, at der skal være færre udvalg i kommunen. Alle i kommunalbestyrelsen, undtagen Karl Lyberth, gav grønt lys til ændringen, lyder det fra Malik Berthelsen.