Siumut fastholder: Direktør skal fjernes

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. juli 2019 - 14:39

I sidste uge afleverede Peter Davidsen en mistilllidserklæring mod den siddende kommunaldirektør på baggrund af fem konkrete kritikpunkter.

De fem kritikpunkter

Siumuts kritik blev torsdag behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde, hvor forvaltningen minutiøst tilbageviste alle anklager med henvisning til, hvordan de enkelte sager var behandlet i det politiske system.

Forvaltningens svar på kritikpunkterne

Siumuts fremfærd mod topembedsmanden i forvaltningen har medført, at den nyslåede IA-borgmester Charlotte Ludvigsen og Demokraternes Justus Hansen har kritiseret Siumut i meget kraftige vendinger, fordi man går efter en ansat i forvaltningen.

Ingen rysten på hånden

Peter Davidsen ryster imidlertid ikke på hånden og oplyser til Sermitsiaq.AG, at Forvaltningens gennemgang af kritikpunkterne langt fra er en frikendelse af kommunaldirektøren.

- Med hensyn til it-området, så fik vi den 16. oktober 2014 i en sagsfremstilling lovning på en besparelse på tre millioner kroner årligt ved at outsource området. Her flere år senere er udgifterne til it mere end tredoblet. Det er fuldstændig uacceptabelt, fastholder Peter Davidsen og peger på et andet kritikpunkt:

- I 2014 blev kommunen sat under skærpet tilsyn fra Selvstyret. For at vi kunne undgå at komme i en lignende situation, besluttede vi at have åbenhed om regnskabet via månedlige opdateringer. Det kan ikke passe, at vi har haft så mange problemer med et nyt økonomi, at det ikke har været muligt at holde offentligheden orienteret om den økonomiske situation. Der er jo gået et år, understreger gruppeformanden.

Henviser til Styrelsesloven

Når det gælder byggeriet Tuujuk i centrum af Nuuk, der pludselig gik i stå og hvor forvaltningen lavede en bonusaftale for at få byggeriet gennemført siger Peter Davidsen:

- I Styrelsesloven skal alle sager vedrørende økonomi behandles af økonomiudvalget. Det har denne sag ikke.

Forvaltningens aftale holder sig inden for den budgetterede økonomiske ramme for byggeriet. Det frikender vel forvaltningen?

- Nej. Vi blev orienteret om, at alt kørte efter bogen. Det viser sig, at det langt fra gik så smurt. Vi har et krav om at blive informeret i sådanne situationer, siger Peter Davidsen, der påpeger, at politikerne har ansvaret for, at pengene bliver brugt mest fornuftigt og ansvarligt.

- Jeg har ikke noget imod Lars Møller-Sørensen personligt. Men politikerne skal træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det er i adskillige sager ikke været tilfældet. Det må den øverst ansvarlige embedsmand stå til ansvar for, fastslår gruppeformanden, der ser frem til den 27. august, hvor der er kommunalbestyrelsesmøde.

Flertalsbeslutning

Sagen skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet, og her vil det være op til en flertalsbeslutning om Lars Møller-Sørensen overlever at være skydeskive for Siumut.

- Det er en afgørelse, der er op til flertallet, om Lars Møller-Sørensen er den rette på posten, siger Peter Davidsen.

Umiddelbart har Justus Hansen fra Demokraterne signaleret, at Siumuts kritik er skudt ved siden af, og fastholder Demokraterne det standpunkt i slutningen af august, så står Siumut alene med deres kritik og Lars Møller-Sørensen overlever et politisk slag, der mere end udstiller, hvilket betændt politisk klima hovedstadskommunen er endt i.