Siumut: Ingen tillid til kommunaldirektør

Siumuts syv mand store partigruppe i Kommunaqarfik Sermersooq går nu direkte efter den højest rangerende person i forvaltningen: kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

Via en pressemeddelelse oplyser gruppeformanden for Siumut, Peter Davidsen, at man ikke længere har tillid til kommunaldirektøren.

Peter Davidsen har fremlagt fem konkrete begrundelser for, hvorfor den syv mand store partigruppe har mistet tilliden til Lars Møller-Sørensen.

Efter at Selvstyret tilbage i 2014 havde overtaget administrationen af kommunen var der forskellige krav som skulle efterkomme, blandt andet at der månedligt og kvartalsvis skal fremvises regnskaber over for kommunalbestyrelsen. Dette er ikke sket i længere og dette undrer os.

Forholdende i Tasiilaq, som i forbindelse med DR2-udsendelsen blev vist i TV, har den administrerende direktør fortiet overfor borgmester og kommunalbestyrelse og undladt at komme med forslag til handlingsplaner, hvilket så i sidste ende fik voldsomme konsekvenser for borgmesteren. Der må nemlig ikke herske tvivl om, at den administrerende direktør ellers skal være den der i det daglige, som den øverst administrativt ansvarlige, som den første skal råbe vagt i gevær og komme med rådgivning overfor borgmester og kommunalbestyrelse når forholdende udarter sig så frygteligt, som det er sket i dette tilfælde. ”Kundgørelse, vi har i forbindelse med DR-2 udsendelsen, som modpart aldrig nogen sinde fået noget som helst at vide.” Indtil d.d. har der endnu ikke været nogen dialog internt i kommunen omkring TV-udsendelsen – hvilket vi ellers har krævet.

I forbindelse med anlæg og byggeri ved Tuujuk, har vi ved et rent tilfælde fundet ud af, at der er indgået økonomiske aftaler af kæmpe beløb og, at det ansvarlige udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget end ikke er blevet hørt. Dette har vi med en utrolig stædighed selv fundet frem til, selvom det bør være almindeligt, at forhold af økonomisk art som et minimum skal forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det er virkelig stof til eftertanke, for hvad ligger der mere begravet rundt omkring – hvilke andre forhold er blevet holdt hemmeligt overfor kommunalbestyrelsen og besluttet?

Det er også bekymrende, at nogle af vore forespørgsler som ellers skal besvares indenfor 14 dage først må efterlyses, her har vi som eksempler Tuujuk, NAIP huset. Med hensyn til NAIP huset, så er det set fra brugersynspunkt bekymrende og det giver os andre stof til eftertanke - skal en åben forretningsgang være sådan?