SIK: Håber på acceptabelt oplæg fra Selvstyret

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 24. marts 2022 - 17:45

Selvstyrets og SIK’s overenskomstforhandlinger slutter efter planen om en uge, men parterne er indtil videre ikke blevet enige.

- Det seneste tilbud som Selvstyret kom med, har vi ikke kunnet godkende. Man kan ikke lave en lønregulering på 11 procent for pædagogerne og give en markant mindre lønregulering for andre. Lønforskellen mellem pædagogerne og socialmedhjælpere er blevet meget stor, siger formand for SIK, Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at Selvstyrets argumentation for at pædagoger fik 3.000 kroner mere i løn var, at der er stor mangel på dem.

- Der er stor mangel på andre faggrupper, som også har brug for lønløft, hvis man altså vil tiltrække flere. Man kan heller ikke give en højere lønløft til en bestemt faggruppe og bagefter sige til andre, at man ikke kan give lige så stor en lønløft. Andre faggrupper mangler også uddannede medarbejdere, man mangler for eksempel socialmedhjælperne i daginstitutionerne, understreger Jess G. Berthelsen.

Han fortæller også, at når der er en pædagog i en stue i børnehaven, så er der to medlemmer i SIK, som arbejder som socialmedhjælpere.

Svært at udtale sig om strejke

Formanden forventer, at Selvstyret kommer med et nyt tilbud, som parterne måske kan mødes om. Portørerne har opfordret til strejke, hvis Selvstyret ikke vil give højere løn. Ifølge Jess, så er det for tidligt at snakke om arbejdsnedlæggelse, da Selvstyret har lovet at komme med et nyt oplæg i dag, torsdag den 24. marts.

- Det er for tidligt at udtale sig om strejke. Det kommer meget an på, hvad der skal ske i dag. Vi har i hvert fald bedt om mere. Problemet i denne forhandling er, at politikerne har blandet sig ind i overenskomster og derfor så bør alle andre faggrupper også få en markant større lønregulering. Vi har bedt Selvstyret om en større tilbud, før vi kan blive enige, siger formanden for SIK.

Portørernes forening understreger, at de ikke får lige så højt løn som pædagogerne. Deres grundløn lægger i dag på omkring 20.000 kroner om måneden og de forventer et markant højere lønløft.

- Vi vil gerne samarbejde tæt med SIK og derfor har vi opfordret til strejke. Hvis SIK ikke kan blive tilfreds med Selvstyrets tilbud, så står vi klar til at strejke, understreger formanden for portørernes forening, Ujarak Jessen Heinrich.