Sermersooq vil indføre flyverpædagogordning permanent

Torsdag, 01. september 2022 - 15:03

Det pædagogisk udviklende dagtilbud, som kommunen varetager skal have bedre pædagogiske tilbud, også ved personalemangel.

Forvaltningen for børn og skole i Kommuneqarfik Sermersooq har sat et halv-årigt pilotprojekt i værk i september 2021 med afslutning i marts 2021 for to daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Målet med denne ordning er at tilføre daginstitutionerne en ekstra pædagogisk uddannet på 30 timer om ugen, som ligger ud over normeringen. Personen skal understøtte og/eller igangsætte pædagogiske tiltag, som der ellers normalt ikke vil være tid til eller mulighed, f.eks. hvis der er udfordringer med personalemangel, skriver forvaltningen i en sagsfremstilling, hvor anbefalingen er at kommunen indfører flyverpædagoger i hele kommunen.

Punktet om at indføre flyverpædagoger i hele kommunen blev drøftet under et kommunalbestyrelsesmøde i går tirsdag den 30. august. Kommunalbestyrelsen har godkendt forslaget. Pilotprojektet er igangsat under den sidste borgmester.

Gode erfaringer

En evaluering af flyverpædagogordningen viser, at de to daginstitutioner har gode erfaringer ved at ansætte en erfaren pædagog, der skal have fokus på at igangsætte pædagogiske tiltag på tværs af stuer og årgange.

- Overordnet set har begge daginstitutioner haft gavn af pilotforløbet med en flyverpædagog. Lederne fra begge institutioner har været meget tilfredse med forløbet og mener, at det har bidraget til flere pædagogiske aktiviteter i institutionen og en mere stabil hverdag for såvel børn som personale. De ønsker begge at ansætte en flyverpædagog igen, lyder det fra forvaltningen for børn og skole.

Budget skal forhandles

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at indføre flyverpædagoger i hele kommunen, og følger forvaltningens anbefaling om at ansætte en erfaren pædagog, så skal kommunen finde i alt 6.257.160 kroner, der skal dække for i alt 26 daginstitutioner i hele kommunen. Beløbet gælder, såfremt samtlige dagtilbud benytter sig af muligheden for at ansætte en flyverpædagog, der har god erfaring og uddannet som pædagog.

- Midlerne til en fast flyverpædagogordning i samtlige dagtilbud i Kommuneqarfik Sermersooq findes p.t. ikke i forvaltningens budget. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender ordningen vil det derfor skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2023, lyder det.