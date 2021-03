Sermersooq freder pukkelhvaler i Nuuks fjord

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 03. marts 2021 - 07:36

Pukkelhvaler i Nuup Kangerlua, Godthåbsfjorden, skal ikke længere skydes.

Et flertal bestående af Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og løsgængeren Michael Rosing har vedtaget forslaget tirsdag eftermiddag under kommunalbestyrelsens møde.

Dermed følger kommunalbestyrelsen Økonomi og Erhvervsudvalgets indstilling om at frede pukkelhvalerne i Godthåbsfjorden. Før mødet kom Siumut med en midretalsudtalelse om at udskyde beslutningen.

Det er Michael Rosing, der tilbage i 2019 kom med et forslag om at frede det store havdyr i Nuuks fjorde. Og han glæder sig over kommunalbestyrelsens beslutning:

- Jeg er meget glad for beslutningen. Det er første gang, at vi freder dyr på baggrund af dyrenes rekreative værdi og deres værdi i turismen. Det er et stort skridt, siger Michael Rosing, da Sermitsiaq.AG taler med ham efter kommunalbestyrelsen.

Rosings begrundelse for forslaget er, at pukkelhvalerne har en meget høj værdi for turismebranchen, specielt i krydstogtsæsonen, hvor samtlige turistvirksomheder i byen beskæftiges med at sejle turister rundt til sightseeing.

God modtagelse

Kommuneqarfik Sermersooq har under høringsperiode modtaget i alt 27 høringssvar, hvor kun ét svar var negativ over for det nye tiltag.

Vedtagelsen af fredning af pukkelhvaler er Michael Rosings absolut sidste opgave som politiker, da han har besluttet at stoppe sin politiske karriere efter denne valgperiode.

- Jeg vil sige, at det er et meget godt punktum på min politiske karriere. Det er virkelig en fantastisk måde at afslutte mit politiske arbejde, ved at vedtage fredningen af pukkelhvaler, siger Michael Rosing til Sermitsiaq.AG.