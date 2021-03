Siumut: Udskyd fredning af pukkelhvaler

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 02. marts 2021 - 11:14

Høringen angående en fredning af pukkelhvalerne i Nuup Kangerlua er slut, og der indløb i alt 27 høringssvar, hvor kun et enkelt var negativ over for det nye tiltag.

Det er Nuuk Fisker og Fangerforening NAPP, der er utilfreds med en fredning, og den henviser til udfordringerne med bundgarn. Det fremgår imidlertid af sagsfremstilingen til kommunalbestyrelsen, at der ikke er indgivet nogen ansøgning om bundgarnsfiskeri.

Mindretalsudtalelse

Mandag indstillede et flertal i Økonomi og Erhvervsudvalget, at en fredning skulle gennemføres, men Siumut kom med en mindretalsudtalelse og afviser indstillingen.

Siumut begrunder sin afvisning med, at man ønsker, at sagen bliver behandlet i den kommende valgperiode med et ønske om, at de oprindelige folks rettigheder i FN bliver undersøgt og på grund af manglende økonomiske tilpasninger og oplysninger i sagen.

Mødestart

Hvis et flertal i kommunalbestyrelsen overhører Siumuts indsigelser kan fredningen gennemføres, idet Selvstyret ikke skal revidere forslaget.

Kommunalbestyrelsen indleder sit møde i dag klokken 15.30.

