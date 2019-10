Rosing: Fred hvalerne i Godthåbsfjorden

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 07. oktober 2019 - 13:57

Kommuneqarfik Sermersooq skal på kommunalbestyrelsesmødet i morgen tirsdag behandle fredningsforslaget, som koncernservice bakker op om.

Mikael Rosing mener, at der er langt flere penge at tjene på at satse på hvalsafarier end fangst af pukkelhvaler.

Fejlforvaltning

- Det er min opfattelse at vi fejlforvalter vores levende ressourcer ved fortsat at tillade jagt på pukkelhvaler i Godthåbfjorden, fastslår Mikael Rosing og understreger:

- Befolkningens interesse for hvaler som rekreativ oplevelse afspejles i en til tider voldsom debat imod fangst af pukkelhvaler i fjorden og af at der nu er næsten 2.000 medlemmer i Facebookgruppen Whalespotters Nuuk.

Tilbage i 2010 blev fangst af pukkelhvaler genoptaget efter 24 år pause. I den periode har det været tilladt at nedlægge fire pukkelhvaler.

Indhug i bestanden

- Fangsten har gjort indhug i hvalerne i godthåbfjorden. Ifølge naturinstituttet var 3 af de 6 stedtro pukkelhvaler i fjorden allerede blevet fanget i 2014. De 6 hvaler stod for 50 % af alle indsendte billeder af hvaler indsendt til Naturinstituttet. Dette betyder at sandsynligheden for at nyde synet af en pukkelhval fra Nuuk og på sejltur i Godthåbfjorden er blevet markant lavere, hvilket er en nedsættelse af den rekreative værdi for Nuuks borgere, der nu sjældent kan nyde det fantastiske syn, men også til ulempe for byens turistoperatører, der i stigende grad mangler pukkelhvalerne som turistattraktion, skriver Samarbejdspartiets kommunalbestyrelsesmedlem i sin indstilling, der helt præcist lyder:

-Al pukkelhvalsfangst i Godthåbfjorden forbydes og al jagt på stedtro hvaler forbydes i hele kommunen.

Kommunal vedtægt er nok

Koncernservice oplyser, at fredningsforslaget støtter kommunalbestyrelsens hovedstadsstrategi, hvorunder ambitionerne inden for turisme og erhverv er beskrevet.

Det oplyses endvidere, at kommunen via en vedtægt, kan forhindre, at pukkelhvalerne fremover må skydes.