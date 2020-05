Selvstyret: Slut med gratis flyrejser

Merete Lindstrøm Fredag, 01. maj 2020 - 10:44

Indtil i lørdags har alle rejser til og fra Danmark, som er godkendt af coronasekretariatet, visitationsgruppen og landslægeembedet, været gratis for passagererne. Det gælder både sundhedspersonale, myndighedsansatte og personer i forretningskritiske funktioner eller andre, der har fået godkendt en rejse.

LÆS OGSÅ: Coronarejser er gratis

Men lørdag blev proceduren ændret, så private borgere ikke selv kan søge om at rejse ind og ud af landet. Det skal foregå gennem ens uddannelsessted, arbejdsplads eller myndighed. Og så skal man i øvrigt selv betale sin billet. Det gælder alle ovennævnte personer.

Efter at Sermitsiaq.AG skrev en artikel tidligere på ugen om, at coronarejser er gratis, så har flere fået kaffen galt i halsen over en regning på en flybillet til en godkendt rejse.

Visitationsgruppen bekræfter, at den er begyndt at tage betaling for flyvninger mellem Grønland og Danmark siden lørdag den 25. april.

Det var også dagen, hvor der blev åbnet for, at borgerne kan rejse med fly og skib internt i landet, og hvor man nu køber billetter, som man plejer.