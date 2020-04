Coronarejser er gratis

Merete Lindstrøm Mandag, 27. april 2020 - 14:36

Sundhedspersonale, politi og andre personer med samfundskritiske funktioner er fløjet frem og tilbage på Selvstyrets regning under coronakrisen, men det er andre også. Godkendte rejsene er nemlig ikke blevet opkrævet betaling for flybilletter.

Under nedlukning af landet har det kun været muligt at flyve med godkendelse fra Selvstyrets visitationsgruppe, coronasekretariatet og landslægeembedet. Til gengæld er rejsen gratis, når den er godkendt.

Det gælder både rejser her i landet og rejser til og fra Danmark. Air Greenlands fly, der har foretaget flyvningerne er chartret af Selvstyret, så de er betalt uanset, hvor mange der har været ombord, og prisen for Selvstyret er den samme.

En af årsagerne til, at rejserne har været gratis, er for at undgå et kompliceret og dyrt administrationssystem til at håndtere betalingerne.

Ændret procedure for at søge

Visitationsgruppen har oplyst til Sermitsiaq.AG, at der har været rigtig mange ansøgere til rejser, og at der op til påske var endnu flere, der søgte om at rejse med begrundelser, som ikke faldt under de rejserestriktioner, som Selvstyret har udstukket.

Fredag i sidste uge blev ansøgningsprocessen lavet om, så det ikke længere er muligt at søge om rejser via Sullissivik.gl som privatperson. Det skal fremover foregå gennem arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller offentlig myndighed, lyder meldingen fra Selvstyret.