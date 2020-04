Toppolitiker fik lov at rejse til påskefrokost

Merete Lindstrøm Fredag, 24. april 2020 - 07:35

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, opfordrede på et pressemøde før påske befolkningen til at blive hjemme og ikke rejse til nabobyer og bygder for at samles med familien i påsken, sådan som man normalt ville gøre.

Men Demokraternes Nivi Olsen mente åbenbart, at hun havde en god grund til at rejse fra hjemmet i Qeqertarsuaq til Ilulissat for at holde påske med familien.

Planlagt længe

- Det var en tur, der har været planlagt længe, og noget som vi gør hvert år, lyder forklaringen fra politikeren.

På nun.gl står der en udførlig anbefaling over rejser rundt i landet. Den lyder på, at unødvendige rejser frarådes på det kraftigste:

Anbefalinger om rejser i resten af Grønland (ikke Nuuk) Unødvendige rejser internt i et distrikt frarådes på det kraftigste. Nødvendige rejser forstås bl.a. som rejser med det formål at opretholde erhvervslivet og øvrige samfundsfunktioner.

Nivi Olsen forklarer til Sermitsiaq.AG, at der var familiemedlemmer på besøg i Ilulissat, som var kommet hele vejen fra Danmark lige inden landet blev lukket for trafik. Dem ville de gerne se, og i øvrigt havde hendes søn lige haft fødselsdag, så de trængte til, at der skulle ske noget.

Men der er jo folk, der ikke må rejse til begravelse i denne her tid. Er det ikke lidt underligt, at I rejser til påskefrokost?

- Jeg søgte om at rejse på Sullissivik-hjemmesiden ligesom alle andre borgere og fik besked fra Diskoline om, at vi var blevet godkendt til at flyve fra Qeqertarsuaq til Ilulissat, oplyser politikeren.

Uddybende mail

Efter det første interview sender Nivi Olsen en uddybende mail til redaktionen, hvor hun forklarer, at der var andre årsager til turen end først oplyst.

- Ja, jeg var sammen med min familie. Og det betyder alt i den svære tid, som jeg er i, som jeg ikke vil udtale mig om af private årsager. Så rejsen var det hele værd, fastslår Demokraternes fungerende formand.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få uddybet de private årsagers karakter, der skulle berettige til, at hun tog med familien til Ilulissat stik imod myndighedernes anbefalinger. Nivi Olsen er imidlertid ikke vendt tilbage på redaktionens henvendelse.

Selvstyrets visitstionsgruppe, der står for godkendelse af rejser, kan ikke udtale sig om enkeltsager, men de bekræfter, at retningslinjerne om rejser for privatpersoner var gældende på daværende tidspunkt.