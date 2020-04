Fra i morgen sælger Air Greenland billetter til rejser i Grønland

Redaktionen Onsdag, 22. april 2020 - 16:28

Tordag åbner billetsalget hos Air Greenland igen efter at have været lukket siden 18. marts. Det betyder, at man kan bestille billetter til rejser internt i landet med afrejse fra og med lørdag den 25. april. Air Greenland oplyser i en pressemeddelelse, at der er visse restriktioner på salget.

- Det er stadig Air Greenlands opgave, at opretholde nødberedskabet i tæt samarbejde med myndighederne. Det betyder, at vi prioriterer fragt af Covid-19 prøver, nødvendighedsrejsende samt fragt til alle byer og bygder langs kysten.

Air Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at de til at begynde med vil have fire Dash-8 fly klar til et servicere kunderne, hvilket er færre end normalt.

-Trafikprogrammet for den kommende periode er begrænset som følge af den lave efterspørgsel og vi vil øge antallet af frekvenser i takt med en normalisering af situationen omkring Covid-19, lyder det i pressemeddelelsen.

Billetter refunderes automatisk

Hvis man har billet med afrejse mellem d. 25. og d. 30. april vil den fortsat blive refunderet automatisk, og man skal købe en ny, hvis man ønsker at rejse.

I forhold til rejser ud af landet, så er forbuddet forlænget frem til 31. maj.

- Det betyder, at alle kunder der har en udenrigsrejse mellem Grønland og Danmark eller Grønland og Island fra d. 1. maj til d. 31. maj automatisk vil få refunderet sin rejse, oplyser Air Greenland.

Stort fokus på anbefalingerne

Air Greenland understreger, at der er stort fokus på at minimere smittefaren ombord, og at de arbejder ud fra myndighedernes anbefalinger.

Derfor er alt servering på indenrigsnetværket fortsat fjernet, og aviser og magasiner vil kun være tilgængelige i Club Timmisa appen til download inden afgang.

- Vi har desuden intensiveret rengøringen af flyene efter hver afgang og indført nummererede sæder på alle indenrigsafgange, som det kendes fra Norsaq. Ligeledes har vi vendt billetskannerne ved boarding, så kunden selv skanner sin billet inden afgang, og vi anbefaler alle kunder, at holde behørig afstand i alle lufthavne og følge myndighedernes generelle anbefalinger, lyder det fra Air Greenland.