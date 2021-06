Selvstyre-selskab udfordret af corona

Thomas Munk Veirum Mandag, 07. juni 2021 - 14:02

Økonomisk blev 2020 et tilfredsstillende år for Greenland Oil Spill Response, men på den anden side forhindrede coronapandemien, at selskabet fik afviklet nogle af de ønskede aktiviteter.

Det kom frem på selskabets generalforsamling mandag.

Her fremlagde administrerende direktør og bestyrelsesmedlem Steen Ove Hansen beretningen for året, der gik:

- 2020 har været et udfordrende år. Vi startede fint ud, men blev meget hurtigt begrænset i vores planer om kompetenceudvikling til vores semi-frivillige på grund af corona, sagde Steen Ove Hansen.

Selskabet vil forsøge at indhente efterslæbet i 2021, hvor Greenland Oil Spill Response håber at kunne få konsulenter med ekspertviden hentet ind til at gennemføre kurser.

Fra stort underskud til mindre overskud

Direktøren fortalte desuden, at det påvirker selskabet, at der ikke har været nogen efterforskning efter olie i 2020.

På den positive side glædede direktøren sig over, at selskabet har indgået en aftale med Arktisk Kommando om varetagelse af en række opgaver.

- Samarbejdet har resulteret i en til flere øvelser, som vi heldigvis har kunnet gennemføre, til stor nytte for Greenland Oil Spill men også for Arktisk Kommando, sagde Steen Ove Hansen.

Derudover bød 2020 på en væsentlig forbedring af regnskaberne. Årsrapporten udviste et overskud på 78.713kr. hvilket er en forbedring på 3,2 mio. kr. i forhold til året før. Omsætning landede på 4 millioner kroner i 2020 mod 1,7 millioner kroner året før.

Nyt medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen i Greenland Oil Spill Response Kristine Lange Lyberth Hanne Berthels Steen Ove Hansen

Selskabets bestyrelse består af tre personer, og formand Oddbjørg V. Greiner ønskede ikke genvalg.

I stedet blev Kristine Lange Lyberth indsat som bestyrelsesmedlem.

Ifølge bestyrelse.gl er Kristine Lange Lyberth key account manager i EIMSKIP GREENLAND A/S.