Ny aftale sikrer opgaver til Greenland Oil Spill Response

Merete Lindstrøm Onsdag, 13. maj 2020 - 15:59

- Hos Greenland Oil Spill Response A/S (GOSR) glæder vi os over, at Naalakkersuisut og Forsvarskommandoen har indgået en samarbejdsaftale om ressourcefællesskab i forbindelse med et styrket havmiljø i Grønland, skriver administrerende direktør i virksomheden, Klaus Kuch Jensen, til Sermitsiaq.AG.

Nogle af de opgaver, virksomheden skal bidrage til at løse, er:

Adgang til 24/7 vagttelefon ved GOSR.

Retten til at inkorporere GOSRs udstyr i Forsvarets havmiljøberedskabsplan for Grønland.

Opbevaring af Forsvarets havmiljøforureningsbekæmpelsesmateriel på GOSRs baser (for nuværende i Nuuk og Aasiaat).

Almindeligt vedligehold og servicering af Forsvarets havmiljøforureningsbekæmpelsesmateriel på GOSRs baser.

Om GOSR Selskabet blev stiftet i forlængelse af Cairns prøveboringer i 2012. Cairn donerede sit udstyr til bekæmpelse af oliespild til Selvstyret. Herefter blev det fastlagt per lov, at alle selskaber, der leder efter olie i grønlandske farvande, skal tegne et medlemskab i Greenland Oil Spill Response.

LÆS OGSÅ: Nye kunder skal redde Greenland Oil Spill Response

- Aftalen er selvsagt af stor økonomisk betydning for GOSR, da der de sidste år, i antal ikke har været nævneværdige obligatoriske bidragsydere til selskabet, siger direktøren.

- Derudover glæder vi os meget over, at aftalen giver mulighed for gennemførelse af fælles øvelser for forsvarets personel og GOSRs semi-frivillige oliespildsbekæmpere. Det vil helt sikkert bidrage til at løfte kapacitetsopbygningen i GOSR og forhåbentlig gøre det endnu mere attraktivt, at blive en del af vores semi-frivillige beredskabskorps, uddyber Klaus Kuch Jensen.

Selskabet endte med et underskud på godt tre millioner kroner i både 2018 og 2019 med en omsætning på kun lige omkring én million kroner.